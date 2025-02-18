İstanbul Piyasalarında Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi

İstanbul'da gün ortasında dolar 36,27, avro 38,00 liradan satılırken, BIST 100 endeksi 9.848,02 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:17
İstanbul Piyasalarında Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi

İstanbul Serbest Piyasasında Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 36,2740 liradan, avro ise 38,0030 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor.

BIST 100 Endeksi Yükseliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 9.848,02 puana yükseldi. Önceki kapanışı 9.836,49 puandan gerçekleştiren endeks, güne 6,55 puan ve %0,07 azalışla 9.829,94 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 11,53 puan ve %0,12 artış gösterdi.

Günün İlk Yarı Performansı

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.811,48, en yüksek 9.874,86 puanı gördü. İlk yarıda teknoloji endeksi %0,77, hizmetler endeksi %0,59 artış kaydederken, sanayi endeksi %0,66 ve mali endeks %0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dâhil hisse senetlerinden 34'ü yükselirken, 62'si değer kaybetti. İşlem gören en çok hisseler arasında Türk Hava Yolları, Tüpraş, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Aselsan ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Altın ve Diğer Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,5 artışla 2.913 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili de %0,4 artışla 75,3 dolara yükseldi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi %36,24, bileşik getirisi ise %39,52 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Piyasalardaki Durum

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 151,8 düzeyinde bulunuyor.

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