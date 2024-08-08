İstanbul Piyasalarında Gün Ortasında Son Durum

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Verileri

İstanbul'da serbest piyasada dolar, 33,5310 lira, avro ise 36,7560 liradan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Endeksi Yükseliyor

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,66 değer kazanarak 10,090,28 puana ulaştı. Önceki gün kapanışı 10,024,31 puan seviyesindeydi. İlk seansa %0,07 azalışla 10,016,80 puandan başlayan endeks, saat 13:00 itibarıyla 65,96 puan artış kaydetti.

Endeksin Gün İçindeki Seyri

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi en düşük 10,006,12, en yüksek ise 10,094,28 puanı gördü. Sanayi endeksi %0,98, hizmet endeksi %0,45, teknoloji endeksi %0,97 ve mali endeksi %0,39 değer kazandı.

Hisse Senedi Performansları

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı değer kazanırken, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Sasa Polyester yer aldı.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Altının ons fiyatı %0,6 yükselişle 2,397 dolara çıkarken, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,9 azalışla 77,6 dolardan işlem gördü. Ayrıca, uluslararası piyasalarda saat 13:00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 146,20 düzeyinde seyretti.

Tahvil ve Bono Piyasası Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli gösterge tahvilin basit getirisi %38,88, bileşik getirisi ise %42,66 seviyesinde gerçekleşti.