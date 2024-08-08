Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul Piyasalarında Gün Ortasında Son Durum

İstanbul'da döviz ve borsa verileri gün ortasında yükseliş kaydetti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:17
İstanbul Piyasalarında Gün Ortasında Son Durum

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Verileri

İstanbul'da serbest piyasada dolar, 33,5310 lira, avro ise 36,7560 liradan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Endeksi Yükseliyor

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,66 değer kazanarak 10,090,28 puana ulaştı. Önceki gün kapanışı 10,024,31 puan seviyesindeydi. İlk seansa %0,07 azalışla 10,016,80 puandan başlayan endeks, saat 13:00 itibarıyla 65,96 puan artış kaydetti.

Endeksin Gün İçindeki Seyri

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi en düşük 10,006,12, en yüksek ise 10,094,28 puanı gördü. Sanayi endeksi %0,98, hizmet endeksi %0,45, teknoloji endeksi %0,97 ve mali endeksi %0,39 değer kazandı.

Hisse Senedi Performansları

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı değer kazanırken, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Sasa Polyester yer aldı.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Altının ons fiyatı %0,6 yükselişle 2,397 dolara çıkarken, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,9 azalışla 77,6 dolardan işlem gördü. Ayrıca, uluslararası piyasalarda saat 13:00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 146,20 düzeyinde seyretti.

Tahvil ve Bono Piyasası Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli gösterge tahvilin basit getirisi %38,88, bileşik getirisi ise %42,66 seviyesinde gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor