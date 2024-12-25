İstanbul Sanayi Odası'ndan Enflasyon ve Yatırımlar Üzerine Önemli Açıklamalar

İstanbul Sanayi Odası'nda Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, aralık ayındaki meclis toplantısında, mevcut ekonomik programın başarı için dış kaynak girişlerinin canlanmasının önemli olduğunu belirtti. Bahçıvan, "Enflasyonla mücadele ve finansal dengelenme sürecini sabır ve kararlılıkla devam ettirirsek, önümüzdeki yıl Türkiye'nin yabancı yatırımlar için çok daha cazip hale geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantının Ana Gündemi: 2025 Ekonomik Görünümü

İSO Meclisi’nin aralık ayı toplantısı, "2025'i Karşılarken Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Görünümü ve Meclis Çalışma Gruplarının Sunumları" ana gündemiyle gerçekleştirildi. Bahçıvan, 2024'ü geride bırakırken Türkiye ekonomisinde "rasyonelliğe dönüş" sürecine odaklanmanın faydalı olacağını ifade etti.

Dezenflasyon Süreci ve Enflasyon Beklentileri

Bahçıvan, dezenflasyon sürecinin beklenenden yavaş ilerlediğini belirterek, "Merkez Bankamız 2024 sonu için yüzde 36'yı hedeflerken, yılı yüzde 45 civarında kapatacağımız anlaşılıyor. Hane halkı ve reel sektör, enflasyonun düşeceğine ikna olmakta zorluk yaşıyor" diyerek enflasyonun kalıcı olarak düşmediğini ifade etti.

Güven ve Yapısal Tedbirler

Ekonomi yönetimine güven duyduklarını vurgulayan Bahçıvan, çözümün yalnızca para politikasına bağlı olmadığını, maliye politikasının da enflasyonla mücadelede destek sağlaması gerektiğini ifade etti. "Ekonomimiz hala sancılı bir nekahet döneminden geçerken, riskli adımlar atılmamalıdır" diye ekledi.

2023 ve Cari Açık

Bahçıvan, 2023 yılındaki cari açıktaki düşüşün ekonominin sağlıklı bir patikaya dönmesi için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Ancak, mevcut ekonomik programın başarı koşullarından biri olan dış kaynak girişlerinin halen yeterli olmadığını vurguladı.

Üretim Ekonomisi ve Yeşil Dönüşüm

Bahçıvan, enflasyonla mücadele ederken üretim ekonomisini desteklemenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, yeşil ve dijital dönüşüm reformlarının sektörel gelişmeler açısından kritik olduğunu ifade etti.

Suriye İlişkileri ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Bahçıvan, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, İSO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşunun onaylandığını ve sanayinin teknolojik ihtiyaçlarına yönelik destek sağlamaya başlayacaklarını belirtti.

İSO Meclisinin aralık ayı olağan toplantısı, "2025'i Karşılarken Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Görünümü ve Meclis Çalışma Gruplarının Sunumları" ana gündemiyle Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, toplantıda konuşma yaptı.