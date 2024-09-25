İstanbul Sanayi Odası'nın Yeni Dönüşüm Merkezi: Geleceği Şekillendirme Adımı

İstanbul Sanayi Odası'nın Eylül Ayı Meclis Toplantısı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Eylül ayı meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Stratejik Dönüşüm Merkezi'nin Önemi

Bahçıvan, İSO'nun hayata geçirdiği Stratejik Dönüşüm Merkezi'nin sanayinin karşılaştığı zorlukları ve fırsatları analiz etmek üzere kurulmuş olduğunu vurguladı. Bahçıvan, bu merkezin, sanayi stratejilerinin geliştirilmesi ve sanayi kuruluşlarının geleceğe hazırlanmasında kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Meclis Toplantısının Detayları

İSO'nun Eylül ayı olağan toplantısı, "Kalıcı Rekabet Artışı İçin Sanayimizde Stratejik Dönüşüm ve Odamızda Yapılan Çalışmalar" ana gündemiyle Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Stratejik Dönüşüm Merkezi Danışmanı İdil Özdoğan, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.

Yeni Sanayi Modeli ve Eğitim İhtiyacı

Bahçıvan, sanayi faaliyetlerinin artık sadece üretim değil, aynı zamanda hizmetler alanında da ağırlık kazanması gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, gelişmiş ülkelerdeki üretim yaklaşımlarının değiştiğini ve bu durumun değer zincirlerine yansıdığını belirtti.

İSO Başkanı, sanayinin geleceği için yüksek nitelikli bir eğitim konseptini hızlı bir şekilde uygulamaya geçirmeleri gerektiğini dile getirerek, insan merkezli bir dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı.