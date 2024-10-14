İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları yeni haftaya düşüşle başladı. Doların açılış fiyatı 34,2950 lira, avronun ise 37,5040 lira olarak belirlendi.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada işlem gören dolar, 34,2930 liradan alınmakta ve 34,2950 liradan satılmaktadır. Ayrıca avro fiyatları ise 37,5020 liradan alım ve 37,5040 liradan satış olarak işlem görmektedir.

Geçtiğimiz Cuma Verileri

Geçtiğimiz Cuma günü doların satış fiyatı 34,2830 lira, avro ise 37,5140 lira olarak kaydedilmişti.