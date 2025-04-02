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İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9860 lira, avro ise 40,9860 lira olarak açıldı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:01
İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları

Bugün İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları belirgin bir görünüm sergiliyor. Dolar, 37,9860 liradan işlem görmeye başlarken, Avro 40,9860 liradan güne merhaba dedi.

Serbest piyasada 37,9840 liradan alınan dolar, 37,9860 liradan satılmakta. Avro ise 40,9840 liradan alınırken, satış fiyatı 40,9860 lira olarak belirlendi.

Cuma günü döviz fiyatlarında ise doların satış fiyatı 38,0100 lira, avronun satış fiyatı ise 41,1260 lira olarak kaydedilmişti. Bu da piyasada dalgalanmaların mümkün olduğunu göstermekte.

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