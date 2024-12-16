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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9620 lira, avro ise 36,8190 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:02
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında bu hafta döviz fiyatları belli oldu. Dolar, 34,9620 liradan işlem görürken, avro 36,8190 liradan işlem görüyor.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada 34,9600 liradan alınan dolar, 34,9620 liradan satılmakta. Avro ise 36,8170 liradan alınırken, satış fiyatı 36,8190 lira olarak belirlenmiştir.

Geçtiğimiz Hafta Fiyatları

Cuma günü döviz fiyatlarıyla karşılaştırıldığında, doların satış fiyatı 34,9500 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7460 lira olarak kayıtlara geçmişti.

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