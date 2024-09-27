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İstanbul Ticaret Borsası'ndan Peynirde Katma Değer Vurgusu

İstanbul Ticaret Borsası, peynirdeki katma değeri ele aldı. Geleneksel peynirlerin potansiyeli ve inovasyon önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:28
İstanbul Ticaret Borsası'ndan Peynirde Katma Değer Vurgusu

İstanbul Ticaret Borsası'ndan Peynirde Katma Değer Vurgusu

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından düzenlenen "Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor" toplantısında geleneksel peynirlerin katma değer üretimindeki rolü masaya yatırıldı. Etkinlik, Güvenilir Ürün Platformu iş birliğiyle gerçekleştirildi ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Coğrafi İşaretlerin Önemi

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, açılış konuşmasında coğrafi işaretlerin peynirde katma değer yaratmada önemli bir araç olduğunu belirtti. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş 45 peynir çeşidi bulunduğu bilgisini paylaşan Kasap, "Avrupa Birliği'nde tescilli tek peynirimiz Ezine peyniri, 3 peynirimiz ise henüz tescil aşamasında. Geleneksel peynirlerimiz küresel pazarda potansiyelimizin çok altında kalıyor," şeklinde konuştu.

Peynirde İnovasyon ve Tüketim Eğilimleri

YÜciTA’nın kurucusu Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Türkiye'de coğrafi işaret konusunda eksikliklerin bulunduğunu ve bu durumun ulusal düzeydeki tescilli ürünlerden yeterince katma değer sağlamadığını belirtti. Tekelioğlu, "Ülkemizdeki flor çeşitliliği dikkate alındığında, birçok ülkeden daha fazla potansiyele sahibiz. Geleceğin coğrafi işaretlerle yaratılacağına inanıyorum," dedi.

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Zülküf Kopuz, Türkiye'deki genç tüketicilerin damak tadındaki değişimlere dikkat çekti. Kopuz, modern tüketim alışkanlıklarının eritme ve tost peynirlerine yönelimi artırdığını ifade ederek, "Bu tür peynirlerin üretim maliyetleri daha düşük, bu nedenle sektör bu mamulleri üretmeye daha fazla yöneliyor. Geleneksel peynirler kadar inovasyona da odaklanmalıyız." dedi.

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