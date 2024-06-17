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İstanbullular kahrolacak! Tamı tamına yüzde 100 zam geldi: Yeni fiyatı dudak uçuklatacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi haziran ayı toplantısının ardından yeni kararlar aldı. İstanbulluların cebini yakacak zam kararları alındı. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 17.06.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 18:39
İstanbullular kahrolacak! Tamı tamına yüzde 100 zam geldi: Yeni fiyatı dudak uçuklatacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, haziran ayının üçüncü toplantısında zam gündemi ile toplandı. Toplantıda, İSPARK tarafından işletilen otoparklar, İBB öğrenci yurtları ve Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) ücretlerine ciddi oranlarda zam yapıldı. İşte detaylar...

İSPARK Otopark Ücretlerine Yüzde 50’ye Varan Zam

İBB Meclisi, İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 50’ye varan zam yapılmasını kararlaştırdı. Mecliste yapılan oylamada, zam teklifi AK Parti’nin “hayır” oylarına karşı CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Yeni tarifeye göre, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar gibi merkezi ilçelerde 1 saate kadar olan otopark ücreti 52 liradan 70 liraya yükseldi.

Diğer zaman dilimleri için yapılan zamlar ise şu şekilde:

1-2 saat arası 66 liradan 90 liraya,

2-4 saat arası 73 liradan 110 liraya,

4-8 saat arası 101 liradan 135 liraya,

8-12 saat arası 134 liradan 180 liraya,

12-24 saat arası 202 liradan 270 liraya çıktı.

Bazı ilçelerde, 1 saatlik otopark ücreti 36 liradan 50 liraya çıkarıldı. Bu ilçeler arasında Adalar, Arnavutköy, Avcılar ve Bağcılar bulunuyor. Diğer zaman dilimleri için belirlenen yeni ücretler ise:

1-2 saat arası 45 liradan 60 liraya,

2-4 saat arası 58 liradan 80 liraya,

4-8 saat arası 73 liradan 100 liraya,

8-12 saat arası 112 liradan 150 liraya,

12-24 saat arası 146 liradan 195 liraya yükseldi.

İBB Öğrenci Yurtları Ücretlerine Yüzde 50 Zam

İstanbul’daki öğrenci yurtları da zamlardan nasibini aldı. İBB öğrenci yurtlarının ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Bu karar, öğrenciler ve aileleri için ekonomik yükü artıracak.

İSBİKE Ücretlerine Yüzde 100 Zam

Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) ücretlerine de yüzde 100 zam yapıldı. Bu artış, bisiklet kiralama maliyetlerini iki katına çıkardı ve kullanıcılar için önemli bir ek maliyet anlamına geliyor.

Zam Kararının Detayları ve Yürürlüğe Girişi

Zam teklifi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapılan oturumda görüşüldü ve kabul edildi. İSPARK’ın yeni ücret tarifesi, onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

İstanbul’daki bu zam yağmuru, vatandaşlar üzerinde ciddi bir mali yük oluşturacak gibi görünüyor. Özellikle otopark, öğrenci yurtları ve bisiklet kiralama hizmetlerinde yapılan bu artışlar, İstanbul’da yaşayanların günlük yaşam maliyetlerini önemli ölçüde artıracak.

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