İTO Başkanı Avdagiç: Yeni asgari ücret 28 bin 75 lira, Gelir Vergisi dilimleri güncellenmeli

Şekib Avdagiç, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek asgari ücreti ve teşvik önerilerini paylaştı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklandı. Hayırlı olsun. Bu süreçte çalışanlarımızı ve işverenlerimizi rahatlatacak mekanizmaların devreye alınması, istihdam piyasamızın bütününe destek verecektir" dedi.

Avdagiç, Gelir Vergisi dilimlerinin güncellenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle Gelir Vergisi dilimlerinin son yıllardaki kayıpları giderecek şekilde güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle brüt ücretle net gelir arasında açılan makas, makul seviyelere gerileyecek ve yıllık toplam net ücrette artış sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

İşveren teşviklerine dikkat çekti

Başkan Avdagiç, primini düzenli ödeyen işverenlerin teşvik edilmesinin önemini belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bu dönemde primini düzenli ödeyen işverenin daha fazla teşvik edilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. İşveren Sigorta Prim Teşvikinin 2026 yılı Ocak ayından itibaren 2 puana indirilmesi ve SGK üst limitinin asgari ücretin 9 katına çıkarılması gibi uygulamalar işverene ek maliyetler oluşturacaktır. Bu noktada yeni teşvikler önemlidir. Bu, hem işverenin istihdam kabiliyetinin korunması hem de çalışanın refahının desteklenmesi bakımından değer taşımaktadır."

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ