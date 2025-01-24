İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Yılın Kareleri Oylamasında

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Etkinlik, fotoğrafçılığın önemini vurgularken, çeşitli kategorilerde ödüller verilmesini sağlıyor.

Oylamada Yer Alma Heyecanı

Avdagiç, oylamada yer alarak, Anadolu Ajansı'nın sunduğu görsel zenginliklere dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin, toplumsal hafızayı canlı tutma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Katılımcılar, yarışmaya gönderilen eserler üzerinden yaratıcılığı ödüllendirme fırsatı bulacaklar. Yılın en beğenilen kareleri, geniş bir kitleye ulaştırılarak, sanatçıların emekleri takdir edilecektir.