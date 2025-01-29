İZTO Başkanı Özgener'den 2025-2027 Orta Vadeli Program Değerlendirmesi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programı'nda yer alan hedefleri olumlu bulduklarını belirtti.

Ocak ayı meclis toplantısında konuşan Özgener, İzmir iş dünyası olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından, taleplerini kendilerine ilettiklerini vurguladı. Özgener, "2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programı'nda açıklanan iş gücü reformu başta olmak üzere sanayi, üretim, yatırım, eğitim, tarım ve vergi gibi alanlarda konulan hedefleri olumlu buluyoruz. Bu alanlardaki çalışmaların, enflasyonu düşürmenin maliyetini azaltırken ekonomik alandaki uzun dönemli başarı şansını artıracağını düşünüyoruz," dedi.

Özgener, ekonomik programın ardından Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin ve güveninin arttığını belirterek, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme önceliğiyle para politikalarını kararlılıkla yürüttüğünü ifade etti. Ayrıca, "Para politikalarının maliye, ücret politikaları ve yapısal reformlarla desteklenmesi, piyasalardaki güveni pekiştirecek ve reel sektör maliyetlerini azaltacaktır," şeklinde konuştu.

Son olarak, ekonomik istikrarın devamı için büyümenin kompozisyonunu değiştirme gerekliliğine değinen Özgener, "Yüksek iç talep ve ithalatın yönlendirdiği büyümeden, üretime, sabit yatırımlara ve ileri teknoloji payının arttığı ihracata dayalı bir büyüme ve kalkınma modeline hızla geçmeliyiz," dedi.