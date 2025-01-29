DOLAR
35,78 -0,15%
EURO
37,26 0,08%
ALTIN
3.158,89 0,5%
BITCOIN
3.672.946,73 -1,23%

İZTO Başkanı Özgener'den 2025-2027 Orta Vadeli Program Değerlendirmesi

İZTO Başkanı Özgener, 2025-2027 Orta Vadeli Programı'nın hedeflerini olumlu buldu ve ekonomik başarı için üretime dayalı model önerdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:51
İZTO Başkanı Özgener'den 2025-2027 Orta Vadeli Program Değerlendirmesi

İZTO Başkanı Özgener'den 2025-2027 Orta Vadeli Program Değerlendirmesi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programı'nda yer alan hedefleri olumlu bulduklarını belirtti.

Ocak ayı meclis toplantısında konuşan Özgener, İzmir iş dünyası olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından, taleplerini kendilerine ilettiklerini vurguladı. Özgener, "2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programı'nda açıklanan iş gücü reformu başta olmak üzere sanayi, üretim, yatırım, eğitim, tarım ve vergi gibi alanlarda konulan hedefleri olumlu buluyoruz. Bu alanlardaki çalışmaların, enflasyonu düşürmenin maliyetini azaltırken ekonomik alandaki uzun dönemli başarı şansını artıracağını düşünüyoruz," dedi.

Özgener, ekonomik programın ardından Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin ve güveninin arttığını belirterek, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme önceliğiyle para politikalarını kararlılıkla yürüttüğünü ifade etti. Ayrıca, "Para politikalarının maliye, ücret politikaları ve yapısal reformlarla desteklenmesi, piyasalardaki güveni pekiştirecek ve reel sektör maliyetlerini azaltacaktır," şeklinde konuştu.

Son olarak, ekonomik istikrarın devamı için büyümenin kompozisyonunu değiştirme gerekliliğine değinen Özgener, "Yüksek iç talep ve ithalatın yönlendirdiği büyümeden, üretime, sabit yatırımlara ve ileri teknoloji payının arttığı ihracata dayalı bir büyüme ve kalkınma modeline hızla geçmeliyiz," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DeepSeek'in Yapay Zeka Modeli ABD'de En Çok İndirilen Uygulama Oldu
2
Fed Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı
3
Trump Yönetimi, Nvidia'nın Çin'e Çip Satışlarına Ek Kısıtlama İnisiyatifi Değerlendiriyor
4
İstanbul PERDER Üyesi Marketlerden Ramazan Boyunca Et Fiyatlarına Sabitleme
5
AB, Rusya ve Belarus Gübrelerine Ek Vergi Getiriyor
6
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı! BIST 100 Endeksi 10.140,22 Puanı Gördü
7
New York Borsası Yükselişle Başladı!

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı