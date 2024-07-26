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Kaçakçılıkla Mücadelede Önemli Başarılar

Gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul ve Edirne'de büyük miktarda kaçak eşya ele geçirdi. Operasyonlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:56
Kaçakçılıkla Mücadelede Önemli Başarılar

Gümrük Muhafaza Ekipleri Kaçakçılıkla Savaşını Sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, ülke genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçakçılığa göz açtırmadı. Yılın ilk yarısında ele geçirilen kaçak eşyaların piyasa değeri oldukça yüksek.

İstanbul'da Büyük Ele Geçirme

İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yapılan operasyonda, riskli olduğu değerlendirilen bir konteyner detaylı incelemeye alındı. Yapılan aramalar sonucunda, etrafı siyah streç filmle sarılı 11 palet eşya bulundu. Bu paletlerin içindeki 118 koli, üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan 1,000 adet plastik su şişesinin üzerine istiflenmişti. Kolilerde 23,575 adet elektronik sigara tespit edilerek, toplam piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olarak hesaplandı. Olayla ilgili soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüyor.

Edirne'de Lüks Otomobil Gümrükte Ele Geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen bir başka operasyonda, sahte emeklilik belgesiyle Türkiye'ye sokulmaya çalışılan bir lüks otomobil takibe alındı. Piyasa değeri 51 milyon 146 bin lira olan araca el konuldu. Bu olaya dair soruşturma ise Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Oto Yedek Parça Kaçakçılığına Darbe

Gümrük ekipleri, yılın ilk yarısında oto yedek parça kaçakçılığına karşı da önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Stop lambasından klima malzemelerine kadar birçok oto yedek parçasına el konarak 135 milyon lira değerinde kaçakçılığın önüne geçildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirdiği...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçak elektronik sigara, otomobil ve oto yedek parçasına el koydu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirdiği...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçak elektronik sigara, otomobil ve oto yedek parçasına el koydu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirdiği...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçak elektronik sigara, otomobil ve oto yedek parçasına el koydu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirdiği...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçak elektronik sigara, otomobil ve oto yedek parçasına el koydu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirdiği...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçak elektronik sigara, otomobil ve oto yedek parçasına el koydu.

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