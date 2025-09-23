Kacır: Dijital Teknolojiler Türkiye-ABD İlişkilerini Hızlandırıyor

Bakan Kacır, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda dijital teknolojilerin Türkiye-ABD ilişkilerine ve yatırımlara büyük fırsat sunduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 07:13
New York temasları ve TAİK konferansından mesajlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiğini açıkladı.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkevi'nde Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldıklarını kaydetti.

Konferansta çok sayıda Amerikan şirketinin üst yöneticileriyle bir araya gelerek Türkiye'ye yönelik yatırım ve büyüme planlarını ele aldıklarını bildiren Kacır, bu temasların önemine dikkat çekti.

Kacır paylaşımında, dijital teknolojilerin yatırımların hızlanması ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesi açısından kritik fırsatlar sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Özellikle dijital teknolojiler, yatırımların hızlanması, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına büyük fırsatlar barındırıyor."

Kacır ayrıca temaslarına ilişkin bilgileri NSosyal hesabından paylaştı.

