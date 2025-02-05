Kadın ve Genç Girişimcilere Destek: Haberleşme Sektöründe Yeni Bir İvme

Ankara'da Kadın ve Genç Girişimcilere Desteği Artıran Sertifika Töreni

Ankara Kalkınma Ajansı ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Haberleşme Sektörü Mentor Yetiştirme ve Kadın-Genç Girişimci Destekleme Programı başarıyla tamamlandı. Program kapsamında, alanında yetkin kadın yöneticiler ve tecrübeli kadın mühendisler başta olmak üzere 43 sektör temsilcisine sertifika verildi.

Sertifika Töreninde Önemli Açıklamalar

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü ve HTK Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Kömürcü, OSTİM'de düzenlenen sertifika teslim töreninde, Türkiye’de katma değeri yüksek olan enerji, savunma ve telekomünikasyon gibi sektörlerde mentör yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Mentörlük programına katılanların, yeni başlayan girişimlere mentörlük yapma fırsatı bulacaklarını dile getiren Kömürcü, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi kültürümüzde de usta çırak ilişkisi vardı. Bu ustalığı ve bilgiyi sistemli olarak aktarmak, kalkınmanın temel konusu. Ankara Kalkınma Ajansı bu konuda yanımızda. Onların desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu eğitimde hedefimiz; girişimlere mentör olmaktır. Bu girişimler OSTİM'de gelişmeli ve kalkınma sağlanmalıdır. Öncelikle Ankara, sonra memleketimiz kalkınsın. HTK olarak hem istihdama hem de bu tarz girişimlerin desteklenmesine dönük faaliyetlere devam edeceğiz."

Mentör Havuzu Oluşturuldu

Programla birlikte, haberleşme sektöründe kadın ve genç girişimcilerin bilgi ve deneyim aktarımıyla desteklenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, HTK bünyesindeki 154 üye firma arasından seçilen yetkin kadın yöneticiler ve mühendisler eğitim aldı ve bir mentör havuzu oluşturuldu. Bu sayede, sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.

Törene, Ankara Kalkınma Ajansı Kurumsal ve Mali Yönetim Birim Başkanı Şeref Furkan Ceylan da katılarak programın önemine dikkat çekti.