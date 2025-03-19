Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı için Sınırlar Belirlendi

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yeni sanayi alanı sınırları belirlendi, Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 08:53
Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı için Sınırlar Belirlendi

Kahramanmaraş'ta Yeni Sanayi Alanı Duyurusu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bazı alanlar, "Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu gelişme, kamuoyuna Cumhurbaşkanı Kararı ile duyurulmuştur.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, belirlenen sanayi alanları, bölgedeki sanayileşme sürecine önemli katkılarda bulunacaktır. Bu yeni sanayi alanının, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin artırılması hedeflenmektedir.

Bu kararın, yatırımcılar için cazip bir fırsat yaratması öngörülüyor ve bölgedeki sanayi potansiyelinin daha da canlanmasına yardımcı olması bekleniyor.

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