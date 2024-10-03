Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Özel Otomatik Kumaş Kesimhanesi Açıldı

Kahramanmaraş'ta Yeni Bir Destek

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası, iş yerleri zarar gören hazır giyim sektöründeki esnafa yönelik olarak bir otomatik kumaş kesimhanesi açıldı. Bu tesis, bölgedeki imalatçıların ortak kullanımına sunuldu.

Kesimhanenin Özellikleri

Gayberli Mahallesi'nde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından başlatılan "Depremden Etkilenen İllerde Hazır Giyim, Tekstil, Deri ve Ayakkabı Sektörlerinin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İsveç hükümetinin desteğiyle kurulan bu atölye, toplam 1000 metrekarelik bir alana yayılıyor. Burada depremzede tekstilciler, daha hızlı, hatasız, kaliteli ve yüksek verimli kesim yapabilecekler.

UNDP Temsilcisi Açıklamada Bulundu

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu yatırımdan faydalanan işletmeler, sadece hataları ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda ürünlerinin kalitesini artırarak küresel pazarda rekabet edebilirliklerini de yükseltecekler" dedi.

Devam Eden Destekler

Vinton, UNDP olarak, deprem sonrası kadın girişimcilerin ve küçük işletmelerin güçlendirilmesine yönelik desteklerinin süreceğini belirtti. Şu ana kadar 4 bin 622 hibe sağladıklarını ifade etti.

DOĞAKA'dan Ekonomik Destek

DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, deprem sonrası sadece konut alanında değil, sanayi ve ekonomik altyapının iyileştirilmesi için çeşitli projelerin yürütüldüğünü vurguladı.

Örnek Proje

Kahramanmaraş Terziler Odası Başkanı Muhlis Akkurt ise, bu projenin Türkiye'de örnek teşkil edecek bir girişim olduğunu ifade etti. Açılışta Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Emre Cebeci, İsveç Büyükelçiliği Temsilcisi Nasrin Pourghazian ve Kahramanmaraş Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kuybu da yer aldı.

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan hazır giyim imalatçılarının ortak kullanımına yönelik olarak kurulan otomatik kumaş kesimhanesinin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan hazır giyim imalatçılarının ortak kullanımına yönelik olarak kurulan otomatik kumaş kesimhanesinin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan hazır giyim imalatçılarının ortak kullanımına yönelik olarak kurulan otomatik kumaş kesimhanesinin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan hazır giyim imalatçılarının ortak kullanımına yönelik olarak kurulan otomatik kumaş kesimhanesinin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan hazır giyim imalatçılarının ortak kullanımına yönelik olarak kurulan otomatik kumaş kesimhanesinin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan hazır giyim imalatçılarının ortak kullanımına yönelik olarak kurulan otomatik kumaş kesimhanesinin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan hazır giyim imalatçılarının ortak kullanımına yönelik olarak kurulan otomatik kumaş kesimhanesinin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan hazır giyim imalatçılarının ortak kullanımına yönelik olarak kurulan otomatik kumaş kesimhanesinin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan hazır giyim imalatçılarının ortak kullanımına yönelik olarak kurulan otomatik kumaş kesimhanesinin açılışı yapıldı.