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Kalkınma Yolu Projesi'nde Yeni İş Birlikleri Bekleniyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, kalkınma projeleri ve demiryolu altyapısındaki iş birliği fırsatlarına değindi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 20:59
Kalkınma Yolu Projesi'nde Yeni İş Birlikleri Bekleniyor

Kalkınma Yolu Projesi Toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Körfez bölgesinde demiryolu altyapısını geliştirmeye yönelik yatırım planlarına dikkat çekerek, bunun gelecekte yeni iş birliklerini mümkün kılacağını ifade etti. Uraloğlu, "Bu stratejik projeye olan kararlılığımızı imzaladığımız Mutabakat Deklarasyonu ile bir kez daha vurguladık." dedi.

Bakanlar Konseyi'nin Önemi

Bakan Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, Mohamed al-Mazrouei ve Katar Ulaştırma Bakanı J. Saif Ahmed al-Sulaiti ile birlikte gerçekleştirilen 2. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Uraloğlu, Türkiye'nin konumunun yeni fırsatlar yaratma potansiyeline işaret ederek, "Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak önemli bir projedir." şeklinde konuştu.

İş Birliği ve Gelecek Planları

Bakan, Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bağdat'ta yapılan ziyarette Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile birlikte bir Bakanlar Konseyi kurulduğunu hatırlattı. "Bu konsey, projelerimizi ilerletmek adına önemli bir platform oluşturuyor," diyen Uraloğlu, demiryolu ve kara yolu konusunda yapılan ön dizayn çalışmalarının ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Stratejik Ortaklık ve Uluslararası İş Birliği

Bakan Uraloğlu, üye ülkeler arasında stratejik ortaklık temellerinin güçlendiğini belirterek, Kalkınma Yolu Projesi'ne katılmak isteyen ülkelerin bu fırsatı değerlendirebileceğini ifade etti. Uraloğlu ayrıca, proje ile ilgili etütler ve mühendislik hizmetlerinin yürütülmesi için iş birliğini etkinleştirme kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

"Kalkınma Yolu, uluslararası taşımacılık için çekici bir koridor oluşturacak ve ticaret alışverişini artırarak katılımcı ülkeler arasındaki hareket prosedürlerini kolaylaştıracaktır," diyerek sözlerini tamamladı.

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