Kamu çalışanlarına son dakika sürprizi! O ödemeyi faiziyle geri alacaklar: Bakanlık duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu çalışanlarına yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Kamu görevlilerine fazla ve yersiz ödenen aylıkların geri alınması için yeni bir tebliğ yayımlayan bakanlık, bu kapsamda alınacak tedbirleri ve geri ödeme süreçlerini belirledi. 28 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, fazla aylık ödemelerinin geri alınması süreci detaylı bir şekilde ele alındı.

Tebliğe göre, kamu görevlilerine fazla aylık ödemesi yapılmaması için alınacak tedbirler ve fazla ödenen aylıkların takip ve tahsil işlemleri belirlendi. Bu kapsamda, fazla aylık ödemesi yapılan çalışanların rızası alınmadığı durumda, devlet ödenen aylığı faizi ile birlikte geri talep edecek.

Fazla aylık ödenmesine rağmen çalışanın rızası alınamadığı durumda, devlet ödenen aylığı faiziyle birlikte geri alacak. Bu süreç, 28 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile resmiyet kazandı.

Tebliğde, fazla ödenen aylıkların takip ve tahsil işlemlerine dair ayrıntılı prosedürler belirlendi. Kamu görevlilerine fazla aylık ödemesi yapılmaması için alınacak tedbirler ve bu tedbirlere rağmen yaşanan ödeme hatalarının düzeltilmesi süreçleri açıkça tanımlandı.

Tebliğde ayrıca, aylıklarını aldıktan sonra görevden ayrılanların durumuna dair işlemler detaylı bir şekilde ele alındı. Özellikle, aylıklarını alıp görevden ayrılanların yersiz ödemelerinin takip ve tahsil işlemleri belirli prosedürlere göre yürütülecek.

Tebliğin 7. maddesinde, bu süreçte ortaya çıkacak alacaklarda uygulanacak faiz hükümleri de net bir şekilde belirtildi. Bu kapsamda, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği, kamu çalışanlarını ilgilendiren bu önemli düzenlemeyi detaylı bir şekilde ele alarak, fazla ve yersiz aylıkların geri alınma süreçlerini şeffaf bir şekilde açıklamış oldu. Bu kapsamlı düzenleme, kamu maliyesi ve aylık ödemeleri konusunda daha sağlıklı bir sistem oluşturmayı amaçlıyor.