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Kantar BrandZ 2024 Sonuçları Açıklandı: McDonald's Marka Değerini Artırdı

Kantar BrandZ 2024 sonuçlarına göre McDonald's, marka değerini %16 artırarak en değerli 5'inci marka oldu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:12
Kantar BrandZ 2024 Sonuçları Açıklandı: McDonald's Marka Değerini Artırdı

Kantar BrandZ 2024 Sonuçları Yayınlandı

Global markaların izlediği stratejilerin yanı sıra tüketici performansının değerlendirildiği Kantar BrandZ 2024 sonuçları açıklandı. Çeşitli sektörlerdeki markaların geçmiş ile kıyaslandığında gösterdiği değer artışı, dikkat çeken bir tablo sunuyor.

McDonald's'ın Başarısı

Raporun sonuçlarına göre, McDonald's marka değeri, bir önceki yıla göre %16 artış göstererek toplamda 221.902.000.000 dolara ulaştı. Bu başarı ile McDonald's, 2024 yılında dünyanın en değerli 5'inci markası olma unvanını elde etti.

Tüketici Odaklı Stratejiler

Rapor, McDonald's'ın yerel kimliklere yönelik ürün sunma stratejisinin, marka değerinin artmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Örnek olarak, Raclette Burger'ın Avrupa'daki başarısı, geçmişteki tüketici tercihlerini anlamaya ve bu doğrultuda yeni menüler geliştirmeye dayanmaktadır. Bununla birlikte, Tayland pazarında tercih edilen kızarmış tavuk ile oluşturduğu menü seçenekleri, bu stratejinin bir başka örneğidir.

Yeni Ürünler ve Yerel Ekonomi

Kantar BrandZ 2024 raporunda, tüketici davranışlarını takip etmenin ve sipariş kioskları gibi gelişmiş teknolojilere adapte olmanın önemi de vurgulandı. McDonald's Türkiye, son olarak "Voleyburger Menü"yü, 2021 yılından beri desteklediği "Filenin Sultanları" ile iş birliği yaparak tüketicilere sundu.

Özdeş Dönen Artak'ın Açıklamaları

McDonald's Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Üst Yöneticisi Özdeş Dönen Artak, 2024 Araştırması'ndaki başarının, müşteri memnuniyetine verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu belirtti. Artak, şunları ifade etti: "Müşterilerimize lezzetli ve güvenilir seçenekler sunmayı önceliklendirdik. Tedarikçilerimizin %98'i Türkiye kökenli, bu da yerel ekonomiye katkıda bulunmamızı sağlıyor. Kaliteye verdiğimiz önem ve yerel işbirlikleri, markamızın değerini artırıyor. Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

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