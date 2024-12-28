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Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Para Birimleri Fiyatları: Haftalık Değişim Analizi

Kapalıçarşı'da altın ve yabancı para birimlerinin fiyatları, haftalık ve yıllık bazda nasıl değişti? İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:57
Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Para Birimleri Fiyatları: Haftalık Değişim Analizi

Kapalıçarşı'da Yatırım Araçlarının Fiyat Analizi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki gelişmeleri incelemek için detaylı bir analiz yaptık. İşte geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları:

Yatırım Araçları ve Fiyatları

Yatırım Aracı Adı2023 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın1.962,002.959,002.964,000,1751,07
Cumhuriyet Altını13.176,0020.075,0020.108,000,1652,61
ABD Doları29,555035,190035,22200,0919,17
Avro32,666036,651036,78100,3512,60
İngiliz Sterlini37,614044,180044,24100,1417,62
İsviçre Frangı35,292039,391039,1010-0,7410,79

Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bu veriler, piyasalardaki dalgalanmaları anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle altın ve döviz fiyatlarındaki değişimler, yatırım stratejileri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir.

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