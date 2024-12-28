Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Para Birimleri Fiyatları: Haftalık Değişim Analizi

Kapalıçarşı'da Yatırım Araçlarının Fiyat Analizi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki gelişmeleri incelemek için detaylı bir analiz yaptık. İşte geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları:

Yatırım Araçları ve Fiyatları

Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.962,00 2.959,00 2.964,00 0,17 51,07 Cumhuriyet Altını 13.176,00 20.075,00 20.108,00 0,16 52,61 ABD Doları 29,5550 35,1900 35,2220 0,09 19,17 Avro 32,6660 36,6510 36,7810 0,35 12,60 İngiliz Sterlini 37,6140 44,1800 44,2410 0,14 17,62 İsviçre Frangı 35,2920 39,3910 39,1010 -0,74 10,79

Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bu veriler, piyasalardaki dalgalanmaları anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle altın ve döviz fiyatlarındaki değişimler, yatırım stratejileri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir.