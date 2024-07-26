Karadeniz'de Yüzer Üretim Tesisi 2026'da Faaliyete Geçiyor

Karadeniz'de Yeni Bir Dönem Başlıyor

Türkiye, 2026 yılında yüzer üretim tesisini (FPSO) faaliyete geçirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüzer platformun Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Bakan Bayraktar, bu tesisi Karadeniz gaz sahasında üretimi artırmak amacıyla kullanmayı planladıklarını ifade etti.

Yüzer Üretim Tesisinin Özellikleri

Bayraktar, yeni geminin 300 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 58 metre yüksekliğinde olduğunu belirtti. Bu platform, deniz tabanından doğal gazı alarak işlemek ve karadaki tesise iletmek üzere tasarlanmıştır.

Üretim Hedefleri ve Kalite Artışı

Hedef, Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 5.5 milyon metreküp olan üretimin ilk aşamada 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkarılması ve yeni platform ile bu miktarın 20 milyon metreküpe ulaşmasıdır. Bayraktar, yüzer üretim tesisinin aktif şekilde 2026 yılında günlük 10 milyon metreküp gaz üreteceğini ve yaklaşık 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.

Uluslararası İşbirlikleri

Bağlantılı projeler arasında, Türkiye'nin Somali ile yaptığı petrol ve doğal gaz arama anlaşması ve Nijer'de gerçekleştirilecek altın üretimi bulunuyor. Bayraktar, bu çalışmaların Türkiye'nin dış kaynaklarla ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlar olduğunu açıkladı.

Kıtanın zengin enerji kaynaklarını kullanarak Türkiye’yi doğal gaz merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, Türkmenistan gazının Türkiye’ye taşınmasını da ilerleyen aylarda gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek,"Bu yeni platformla inşallah (günlük üretimi) bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Bu platformun kendisi 10 milyon metre küp gaz üretecek." dedi. Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibariyle bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi arttırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.