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KARDEMİR, Cezayir'e 10 Milyon Euro Değerinde Ray İhalesi Kazandı

KARDEMİR, Cezayir'e 10 milyon 298 bin euro değerinde ray ihalesini kazandı. Teslimat 3 ay içinde yapılacak.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:22
KARDEMİR, Cezayir'e 10 Milyon Euro Değerinde Ray İhalesi Kazandı

KARDEMİR Ray İhalesinde Başarı Sağladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, Cezayir'e yapacağı ihracat için önemli bir ihale kazandı. İhale, toplam bedeli 10 milyon 298 bin euro olarak belirlenen rayları kapsıyor.

İhalenin Detayları

KARDEMİR'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ihale ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından Cezayir'e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10 milyon 298 bin avroluk ray ihalesi kazanılmıştır. Teslimat sözleşme tarihinden itibaren 3 aylık bir dönemde gerçekleştirilecektir."

Bu önemli ihale, KARDEMİR'in uluslararası pazardaki etkisini artırma hedeflerinin bir parçasını oluşturuyor.

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