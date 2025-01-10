Kasım 2024 Sanayi Üretim Endeksi: Aylık Yüzde 2,9, Yıllık Yüzde 1,5 Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım 2024'te sanayi üretim endeksi, aylık olarak yüzde 2,9 ve yıllık bazda ise yüzde 1,5 artış gösterdi.

Geçen yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2023'teki aynı döneme göre yüzde 1,5 artmış ve sanayi üretimi 5 ay aradan sonra pozitif bir değer almıştır.

Sanayi Sektörüne Genel Bakış

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 oranında azalmıştır. Buna karşılık, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 11,1 artış göstermiştir.

Aylık Sanayi Üretiminde Değişimler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 yükselmiştir. Alt sektörler incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 2 artış kaydetmiştir.

TÜİK, sanayi üretimine ilişkin bazı ayların verilerinde revizyona gitmiştir. Revize edilen verilere göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları, 2021 ve 2022 yıllarında önemli dalgalanmalar göstermektedir. 2023 ve 2024 verileri ise dalgalı bir seyrin ardından sanayide yeniden bir büyüme çizgisine işaret etmektedir.