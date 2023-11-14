Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu

2023 yılının sonuna yaklaşırken otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok sorduğu soru güncel fiyat oluyor. Yeni araçlarda indirim ve kampanyaların son günlerde hız kazandığı görülüyor. Otomotiv sektöründe satış ve fiyatların her ay rekorlar kırmasıyla fiyat artışları artık yavaşladı, indirimler ve kampanyalar başladı. 3-6 ay bekleme listesi artık anında teslimata indirgenmiştir. Markaların sahip olduğu otomobil sayısı arttıkça pazar eski ihtişamına dönmeye başladı. Yeni araba almayı planlayanlar için internet sitelerinde gösterilen fiyatlara göre en uygun modeller de belirlendi.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı olarak görev yapan Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu açıklamalarda bulundu:

“İMAŞ derneği olarak yaz ortasında gerçekleştirdiğimiz yazılı ve sözlü görüşmelerde, yeni imkanların çokluğu ve etkili tedbirler nedeniyle Ticaret Bakanlığı'nın piyasa düzeni ve aynı zamanda fiyat istikrarına ilişkin uygulamamızın kayıtlara geçmediği kanaatine vardık. Sektörde ticaret ortadan kalkacak, fiyat dengesi salgın öncesi durumuna dönecek ve yıl sonuna kadar sıfır araç üretilecek. Araçta ciddi indirim ve kampanyaların olacağını sık sık dile getiriyoruz.

“YÜZDE 15 FİYAT İNDİRİMİ GÖRDÜK”

Şu anda sıfır veya çok uygun faiz oranlarıyla kredi sunan ya da yüzde 15'e varan ciddi indirimler uygulayan bayileri görüyoruz. Dikkat çeken ve faydalı kampanyalar sunulan kredilerle birlikte indirimlerdir. Banka kredilerine ulaşmanın zor olduğu ve yüksek faiz oranları gerektirdiği bir ortamda, bayilerin sunduğu uygun fiyatlı krediler, otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza önemli bir avantaj sağlıyor.

Diğer taraftan, kredi kullanmadan araç almayı düşünen vatandaşlar da araç sahibi olarak cazip indirimlerden yararlanabiliyor."





EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL LİSTESİ

VOLKSWAGEN:

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression2023 Ekim fiyatı: 922.800 TL

Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression2023 Ekim fiyatı: 1.144.400 TL

SEAT: IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Kasım ayına özel fiyat: 795.000 TL

SKODA: Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite2023 Kasım fiyatı: 914.900 TL

CITROEN: C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel 2023 Kasım fiyatı: 813.000 TL

DACIA: YENİ DUSTER Essential TCe 90 bg Kasım fiyatı: 899.000 TL

FIAT: EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP BenzinliKasım kampanyalı fiyatı: 777.900 TL

FORD: Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin Kasım kampanyalı fiyatı: 852.500 TL

HYUNDAI: Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel Kasım fiyatı: 725.000 TL