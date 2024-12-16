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Kasım'da Türkiye'nin Bütçe Açığı 16,6 Milyar Lira Oldu

Kasım'da bütçe gelirleri 939,5 milyar lira, giderler ise 956,1 milyar lira olarak kaydedildi. Bütçe açığı 16,6 milyar lira.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:17
Kasım'da Türkiye'nin Bütçe Açığı 16,6 Milyar Lira Oldu

Türkiye'nin Bütçe Uygulama Sonuçları Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını duyurdu. Buna göre, kasımda merkezi yönetim bütçe gelirleri 939 milyar 460 milyon lira olarak hesaplandı. Bütçe giderleri ise 956 milyar 105 milyon lira olarak belirlendi.

Bütçe Gelirleri ve Giderler

Verilere göre, kasım ayındaki bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artış gösterirken, bütçe giderleri yüzde 42,5 artışla kaydedildi. Bu durum, bütçede açık vermenin temel sebeplerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Ocak-Kasım Dönemi Verileri

Ocak-kasım döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,2 artarak 7 trilyon 793 milyar 286 milyon liraya ulaştı. Bütçe giderleri ise yüzde 81,8 artışla 9 trilyon 70 milyar 221 milyon lira oldu.

Sonuç olarak, kasım ayında merkezi yönetim bütçesi 16 milyar 646 milyon lira, ocak-kasım döneminde ise 1 trilyon 276 milyar 935 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

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