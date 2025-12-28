Vezirköprü'ye Meydan, Otopark ve OSB Altyapısı — Başkan Doğan: Kırsal Kalkınma Önceliğimiz

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü ilçesinde hayata geçirdiği projelerle kentsel altyapı ve tarımsal destekleri aynı anda yürütüyor. Otopark ve meydan düzenlemelerinden tarımsal girdi desteklerine, OSB altyapısından yeni hizmet binalarına kadar çok yönlü yatırımlar sürüyor.

Yeni Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası

Başkan Halit Doğan, seçim öncesi verilen sözlerden birinin daha gerçekleştirileceğini belirterek, Vezirköprü’ye Tarım ve Orman Müdürlüğü için yeni bir hizmet binası kazandırılacağını açıkladı. Temeli 29 Aralık Pazartesi günü atılacak binanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Modern ve işlevsel olarak tasarlanan bina, toplam 1.250 metrekare kullanım alanına sahip olacak ve 4 kattan oluşacak.

Üreticiye Çok Yönlü Destek

‘Üreten Şehir’ vizyonu doğrultusunda 17 ilçede tarımı destekleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü’de de üreticilere kapsamlı destek sağlıyor. 2024 Nisan ayından bu yana ilçeye 20.300 kilo fide, 12.603 kilo tohum ve çeşitli ekipman desteği verildi. İlçeye 2 su deposu kazandırılırken, Soğucak Mahallesi’nde yapılan sulama kanalıyla 500 dekar alanda 78 üretici, Susuz Mahallesi’nde yapılan sulama kanalıyla ise 1.000 dekar alanda 200 üretici faydalandı. Tahtaköprü ve Sarıdibek mahalleleri için sulama hattı proje çalışmaları da başlatıldı. Ayrıca kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında üreticilere feromon tuzak desteği sağlandı.

OSB Altyapısı Güçlendiriliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Samsun İli Güney Grubu İlçeler İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı" projesi kapsamında Vezirköprü Avdan Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı çalışmaları devam ediyor. OSB’nin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan toplam 9,7 kilometrelik içme suyu hattının 3,2 kilometresi tamamlandı. Kalan bölümler ile yağmur suyu ve atık su hattı imalatları sürdürülecek. Projenin hedefi, su baskınlarını önlemek ve sürdürülebilir altyapı hizmetleri sunmak.

Meydan ve Otopark Projesi Başlıyor

Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi’nde 6.672 metrekare alanda hayata geçirilecek proje; otopark, kafe, iş yerleri, çocuk parkı ve meydan düzenlemelerini kapsıyor. Projede bodrum katta 147 araç kapasiteli konvansiyonel otopark planlanırken, zemin katta kafe ve iş yerleri yer alacak. Meydan bölümü ise oturma alanları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanı ve tören alanıyla donatılacak.

Doğan: "Üreten Bir Şehir, Güçlü Bir Gelecek"

Yatırımlara ilişkin değerlendirmesinde Başkan Halit Doğan, "Kırsal kalkınmayı önceleyerek üreticiyi merkeze alan projelerimizi sürdürüyoruz. Vezirköprü ilçemize otopark ve meydan projesi kazandırıyoruz, OSB altyapısını SASKİ ekiplerimizle güçlendiriyoruz. Tarımsal hizmetlerin daha etkin yürütülmesi adına yeni Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasını ilçemize kazandırıyoruz. ‘Üreten bir şehir, güçlü bir gelecek’ hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm yatırımlarımızın Vezirköprü’müze ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN