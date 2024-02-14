Kestane fiyatları ortalığı karıştıracak! Kilogramı 200 TL’ye dayandı

Eski dönemlerde sobalı evlerde vatandaşların vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan kestane muhakkak her kış sobaların üzerlerini renklendiriyordu. Bu dönemler içerisinde ise yine vatandaşlar geçmişten gelen geleneklerini sürdürerek kışları pazarlardan kestane alarak fırınlarında ocaklarında yapmaya devam etse de artık bu da hayal olacak. Geçtiğimiz aylar içerisinde bugüne nazaran daha uygun fiyatlarla satışa çıkartılan kestanenin fiyatı şimdilerde pazar tezgahlarında 200 TL’den yer alıyor. Vatandaşları şaşkına uğratan bu fiyat keyifleri kaçıracak cinsten!





KİMİ TEZGAHLARDA 80 TL'DEN SATILSA DA KİMİ TEZGAHLARDA 200 TL’DEN ALICISINI ARIYOR

Özellikle hafta içi ya da hafta sonu kurulan pazarlarda nadir olarak birkaç tezgaha süsleyen kestane fiyatlarında uçurum söz konusu. Kimi tezgahlarda 80 TL’den satılan kestane kimi tezgahlarda ise 200 TL’den alıcısını arıyor. Vatandaşlar bu iki fiyat arasındaki farka ise resmen hayret ediyor.

Geçtiğimiz aylar içerisinde ortalama 100 TL’den satın alınabilen kestanenin şimdilerde en ucuz 80, en yüksek ise 200 TL’den tezgahlarda yer alması ilerleyen süreçte en düşük fiyattan satılan kestanenin de yükseleceğinin habercisi niteliğinde.