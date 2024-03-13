Kimliğini alan İş Bankası'na koşacak! 5 güne özel bomba kampanya başlatıldı

İş Bankası emeklilerle ilgili yeni bir ödeme kampanyası duyurdu. Mart ayı süresinde devam edecek olan kampanyanın detayları netleşiyor. Emeklilerin merakla bekledikleri bu gelişme, bankanın sitesinden yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

Emeklilere yönelik hazırlanan yeni promosyonun, İş Bankası'nın sosyal sorumluluk ile birlikte müşteri odaklı hizmet anlayışını ortaya koyuyor gibi göründüğü değerlendiriliyor. Banka, emeklilerle ilgili hazırladığı bu avantajlı kampanyayla emeklilerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara maddi destek sağlamak istiyor.

İŞ BANKASI'NIN DUYURUSU





T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla (SGK) apılan anlaşma çerçevesinde SGK'lı emekliler (emeklilik sandıkları, SSK, Bekir) 7.500 TL'ye kadar nakdi destek ödemesinden yararlanabilecek. SGK emekli maaşını İş Bankası'na aktaran herkes, Maksimum Kart ve Ek Kart ücreti ödemeden birçok avantaj ve avantajdan yararlanabiliyor.

Banka promosyon tablosu aşağıdaki gibidir:

3 bin 500 TL’ye (3 bin 500 TL hariç) kadar maaş alanlara 4 bin 500 TL,

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL (7 bin 500 TL hariç) arası maaş alanlara 5 bin 250 TL,

7 bin 500 TL ial 10 bin TL (10 bin TL hariç) arası maaş alanlara 6 bin 750 TL,

10 bin TL ve üzerinden maaş alanlara 7 bin 500 TL.