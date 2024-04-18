Kimliğini alan TEB'e koşacak! Emekliye verdiği rakamla rakiplerini solladı

Özel bankalar ve kamu bankaları tarafından promosyon ödemesi yapılmaya devam ediliyor. Promosyon ödeme müjdesi veren bir banka da TEB oldu. TEB bankası tarafından emeklilere verilen promosyonda çığır açıldı.

TEB bankası tarafından verilen emekli promosyonları güncellendi. Güncellenen rakamlar kapsamında emekli maaşını TEB Bankasına taşıyan müşterilere 12 Bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır. TEB tarafından yapılan promosyon ödemeleri maaşa göre yapılmakla beraber emekli maaşınızı taşıdıktan sonra hemen promosyon ödemenizi alabileceksiniz.

TEB Promosyonda Çığır Açtı!





Tıpkı diğer bankalar gibi TEB tarafından da emekli promosyonlarında çığır açıldı. Maaşa göre verilen bu promosyon oranları sayesinde siz de acil nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Maaşa göre verilen promosyon ödemeleri kapsamında;

10 Bin TL'ye kadar maaş alan emeklilere 5 bin TL,

10 Bin TL ile 15 Bin TL arasında maaş alan emeklilere 8 Bin TL,

15 Bin TL ile 20 Bin TL arasında maaş alan emeklilere 10 Bin TL,

20 Bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12 Bin TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

TEB Promosyonuna başvuru yapmak için sizin de birden fazla seçeneğiniz bulunmaktadır. Bu seçenekler arasında en yakın TEB şubesine girmek, TEB mobil aracılığıyla başvuru yapmak ve e Devlet üzerinden bankanızı değişmeniz yetecektir. Başvuru yaptıktan sonra promosyonların hesabınıza yatması üç iş gününü alacaktır. Emekli maaşınızın hesaba yatmasının ardından üç gün içinde promosyon ödemesinden faydalanabileceksiniz.