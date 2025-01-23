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Kimya İhracatçıları 2025'te 35 Milyar Dolar Hedefliyor

Kimya ihracatçıları, 2025 yılı için 35 milyar dolarlık ihracat hedefini global pazarlarda gerçekleştirmek için çeşitli stratejiler geliştirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:32
Kimya İhracatçıları 2025'te 35 Milyar Dolar Hedefliyor

Kimya İhracatçıları 2025 Hedefi İçin Dünyayı Arşınlayacak

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, kimya ihracatçılarının 2025'te 35 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Pelister, “Kimya ihracatında nitelik ve çeşitliliği artırarak dünya çapındaki fırsatlara odaklanacağız.” dedi.

Sektörün Yüksek Katma Değer Yaratma Potansiyeli

Pelister, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde yapılan sektörel değerlendirme toplantısında, kimya sanayisinin Türkiye'nin ihracat kaynağı olan lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurguladı. “Kimya sektöründeki ürün çeşitliliğimiz ile sürekli olarak ihracatımızı artırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Geçen Yıldaki Zorluklar ve Gelecek Planları

Pelister, bir önceki yıl, dünya ekonomisindeki yavaşlama, jeopolitik risklerin yarattığı korumacılık politikaları ve küresel ticaretteki zorluklar dolayısıyla ihracatçılar için güç bir yıl olduğunu belirtti. Ancak, kimya ihracatçılarının özverili çalışmaları sayesinde pazar ve ürün çeşitliliğinin artırılmasının başarılabileceğini aktardı. “2025 hedefimiz ile birlikte, yeni pazar fırsatlarına odaklanacağız.” diye ekledi.

Vizyon 2030 Stratejileri ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Pelister, Vizyon 2030 stratejileri doğrultusunda Türk kimya sektörünün geleceğini kurgulamak adına önemli adımlar attıklarını ifade etti. Yakın zamanda açılan Kimya Teknoloji Merkezi, sektörde ilk olma özelliği taşıyor. Merkezde gerçekleştirilecek 209 testin 100'ü akredite edilecek.

Yeni Projeler ve Hedefler

Pelister, bu girişimlerin ülkenin cari açığını azaltmaya katkıda bulunacağını ifade ederek, “İlk etapta yıllık ortalama 12,5 milyon dolar katkı sağlayacağız.” dedi. Ayrıca, Türk kozmetik sektörünün marka oluşumu ve tanıtımı için Turquality Projesi Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını, bunun da ABD, Çin ve İtalya gibi pazarlar için büyük önem taşıdığını belirtti.

AB Yeşil Mutabakatı ve Karbon Düzenlemeleri

Pelister, 2025 için ajandalarında AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde devreye girmesi beklenen Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması(SKDM) dahil önemli konuların yer aldığını belirtti. “Bu düzenleme, karbon emisyonlarını raporlama zorunluluğu getirecek ve sektörü etkileyecek.” diyerek dikkat çekti.

Küresel Ticaretteki Değişimlere Hazırlık

Kimya ihracatçılarının karbon ayak izini düşürücü adımlar atması gerektiğinin altını çizen Pelister, “Ham madde ithalatına bağımlılığı azaltmak için en az 5 yeni petrokimya tesisine ihtiyacımız var.” dedi.

2025 Yılı İçin Hedeflenen Pazarlar

Dünya genelindeki potansiyel pazarlara açılmak adına Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir ticaret yelpazesi oluşturacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl kimya ihracatının %61,4’ünü İKMİB üyesi firmalar gerçekleştirdi.

İKMİB'in İhracat Organizasyonları

2025 yılındaki hedeflerine ulaşmak için İKMİB, bu yıl toplam 25 ülkeye yönelik 47 ihracat organizasyonu gerçekleştirecek. Etkinlikler arasında 15 milli katılım, 6 info stant ve 4 UR-GE Projesi yer alıyor.

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