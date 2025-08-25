DOLAR
41 0,35%
EURO
48,03 0,61%
ALTIN
4.434,59 -0,06%
BITCOIN
4.583.136,54 0,77%

Kimyasal Yöntemlerle Petrol Geri Kazanım Pazarı 2031'de 1,4 Milyar Dolara Ulaşıyor

Kimyasal yöntemlerle petrol geri kazanım pazarı, 2021'de 900 milyon dolardan 2031'de 1,4 milyar dolara yükselmesi bekleniyor; Kuzey Amerika talebin %40'ını karşılıyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:11
Kimyasal Yöntemlerle Petrol Geri Kazanım Pazarı 2031'de 1,4 Milyar Dolara Ulaşıyor

Kimyasal Yöntemlerle Petrol Geri Kazanım Pazarı 2031'de 1,4 Milyar Dolara Ulaşıyor

Allied Market Research tarafından yayımlanan "Küresel Petrol Geri Kazanım Pazarı Araştırması" raporu, kimyasal yöntemlerle petrol geri kazanım pazarının 2021'de 900 milyon dolaryıllık ortalama yüzde 4,61,4 milyar dolar

Pazar Büyüklüğü ve Beklentiler

Rapora göre kimyasal geri kazanım yöntemleri, rezervuarda kalan ve geleneksel yöntemlerle çıkarılamayan petrolün üretimini artırmak için etkili kabul ediliyor. Özellikle olgun sahalarda polimer, yüzey aktif madde ve alkali bazlı enjeksiyon teknikleri, kalan petrolün geri kazanılmasında öne çıkıyor.

Bölgesel Talep ve Üretim

Analizde, halihazırda küresel talebin yaklaşık yüzde 40'ını Kuzey AmerikaABD günlük 16,6 milyon varilAsya-Pasifik7,34 milyon varilÇin ve HindistanUkrayna

Kara Üstü ve Deniz Üstü Farkları

Raporda, 2021'de pazarın yaklaşık yüzde 75'ini

Teknolojiler, Segmentler ve Uygulamalar

Pazar, kökenine göre petrol bazlı, biyo bazlı ve su bazlı kimyasalları; tür bazında suya çözünür polimerler, yüzey aktif maddeler, jeller, biyopolimerler ve alkalileri kapsıyor. Uygulanan teknikler arasında polimer, yüzey aktif polimer, alkali-polimer ve düşük gerilimli gaz enjeksiyonu yer alıyor. Uygulama segmentleri ise kara üstü ve deniz üstü operasyonlarına ayrılıyor.

Sektör Oyuncuları

Raporda adı geçen önde gelen şirketler arasında ExxonMobil, BP, Shell, Sinopec, BASF, Chevron, Baker Hughes, Lukoil ve Petrobras

Engeller ve Fırsatlar

Kimyasal geri kazanım yöntemleri, olgun sahaların ömrünü uzatma ve üretimi artırma fırsatı sunarken, yüksek maliyetler, çevresel riskler ve karbondioksit bazlı yöntemlerle rekabet önemli kısıtlayıcı unsurlar olarak öne çıkıyor. Rapora göre pazarın genişlemesi, yeni keşiflerden ziyade mevcut rezervuarlardan daha fazla petrol elde etmeye yönelik kademeli bir geçişle destekleniyor.

Sonuç

Kimyasal yöntemlerle petrol geri kazanım pazarı, olgun saha yönetimi ve bölgesel enerji güvenliği ihtiyaçları doğrultusunda büyümeye devam edecek. Kara üstü üretimin talebin en yüksek olduğu alan olmaya devam etmesi beklenirken, teknoloji seçimi ve maliyet-çevresel denge pazar dinamiklerini belirleyecek temel etkenler arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekaydınlar: Bursa'dan 22 Ülkeye Minibüs İhracatı ve 'Sambus' Elektrikli Hedefi
2
Türkiye'nin organik ihracatı 1 milyar avroyu aştı
3
TİM: Temmuz'da İhracat Talep Endeksi 100,2, Pazar Dayanıklılık 101,1
4
Kimyasal Yöntemlerle Petrol Geri Kazanım Pazarı 2031'de 1,4 Milyar Dolara Ulaşıyor
5
Avrupa Borsaları Jeopolitik Endişelerle Haftaya Negatif Başladı
6
Türk Eximbank İlk Yarıda 25,4 Milyar Dolar İhracat Desteği Sağladı
7
Jackson Hole Öncesi Küresel Piyasalar Karışık Seyirde

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası