Kimyasal Yöntemlerle Petrol Geri Kazanım Pazarı 2031'de 1,4 Milyar Dolara Ulaşıyor
Allied Market Research tarafından yayımlanan "Küresel Petrol Geri Kazanım Pazarı Araştırması" raporu, kimyasal yöntemlerle petrol geri kazanım pazarının 2021'de 900 milyon dolaryıllık ortalama yüzde 4,61,4 milyar dolar Rapora göre kimyasal geri kazanım yöntemleri, rezervuarda kalan ve geleneksel yöntemlerle çıkarılamayan petrolün üretimini artırmak için etkili kabul ediliyor. Özellikle olgun sahalarda polimer, yüzey aktif madde ve alkali bazlı enjeksiyon teknikleri, kalan petrolün geri kazanılmasında öne çıkıyor. Analizde, halihazırda küresel talebin yaklaşık yüzde 40'ını Kuzey AmerikaABD günlük 16,6 milyon varilAsya-Pasifik7,34 milyon varilÇin ve HindistanUkrayna Raporda, 2021'de pazarın yaklaşık yüzde 75'ini Pazar, kökenine göre petrol bazlı, biyo bazlı ve su bazlı kimyasalları; tür bazında suya çözünür polimerler, yüzey aktif maddeler, jeller, biyopolimerler ve alkalileri kapsıyor. Uygulanan teknikler arasında polimer, yüzey aktif polimer, alkali-polimer ve düşük gerilimli gaz enjeksiyonu yer alıyor. Uygulama segmentleri ise kara üstü ve deniz üstü operasyonlarına ayrılıyor. Raporda adı geçen önde gelen şirketler arasında ExxonMobil, BP, Shell, Sinopec, BASF, Chevron, Baker Hughes, Lukoil ve Petrobras Kimyasal geri kazanım yöntemleri, olgun sahaların ömrünü uzatma ve üretimi artırma fırsatı sunarken, yüksek maliyetler, çevresel riskler ve karbondioksit bazlı yöntemlerle rekabet önemli kısıtlayıcı unsurlar olarak öne çıkıyor. Rapora göre pazarın genişlemesi, yeni keşiflerden ziyade mevcut rezervuarlardan daha fazla petrol elde etmeye yönelik kademeli bir geçişle destekleniyor. Kimyasal yöntemlerle petrol geri kazanım pazarı, olgun saha yönetimi ve bölgesel enerji güvenliği ihtiyaçları doğrultusunda büyümeye devam edecek. Kara üstü üretimin talebin en yüksek olduğu alan olmaya devam etmesi beklenirken, teknoloji seçimi ve maliyet-çevresel denge pazar dinamiklerini belirleyecek temel etkenler arasında yer alıyor.
Pazar Büyüklüğü ve Beklentiler
Bölgesel Talep ve Üretim
Kara Üstü ve Deniz Üstü Farkları
Teknolojiler, Segmentler ve Uygulamalar
Sektör Oyuncuları
Engeller ve Fırsatlar
Sonuç
