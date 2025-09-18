Kırtasiyecilerin Yeni Rotası: 4,04 Milyar Dolarlık Suudi Arabistan Pazarı

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), Riyad'da düzenlenen Stationery & Paper Expo Saudi Arabia fuarına katılarak Türk kırtasiye sektörünün ihracat hedeflerini Suudi Arabistan pazarına taşıdı.

Fuar ve katılımcılar

Fuarda Türkiye'den 16 ihracatçı firma ürünlerini sergiledi. Etkinlik, Suudi Arabistan'ın ilk kırtasiye fuarı olarak dünya çapındaki tedarikçileri, distribütörleri ve kilit karar vericileri bir araya getirdi. Organizasyonda 120'yi aşkın katılımcı ve 5 binin üzerinde sektör ve satın alma profesyoneli yer aldı.

Fuar kapsamındaki ürün sergilerinde kırtasiye ve sanat malzemeleri, ofis çözümleri, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler ile modern tüketicilere yönelik akıllı ürünler ön plandaydı.

TÜKİD Başkanı Keresteci'nin değerlendirmesi

TÜKİD Başkanı Taha Keresteci, ihracatın Türk kırtasiye sektörü için en önemli çıkış noktası olduğunu vurguladı ve potansiyel pazarlara dair gözlemlerini paylaştı. Keresteci, "Suudi Arabistan kırtasiye ve kağıt pazarı, Orta Doğu'nun en büyük pazarı konumunda. 2025 yılı itibarıyla 4,04 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Genç nüfusa ve büyüyen bir eğitim sektörüne sahip. Bu da kırtasiye malzemeleri talebini artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor." dedi.

Keresteci, Riyad'da Riyad Ticaret Müşavirlerimiz Mustafa İlker Özdem ve Hasan Murat Nesimoğlu ile bir araya geldiklerini, pazarın ihtiyaçlarını yerinde tespit etme ve firmaların yanında olma fırsatı bulduklarını belirtti. Fuarda ayrıca Vision 2030 ve eğitim reformları çerçevesinde gelişen satın alma trendleri ele alındı.

Keresteci sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemi döneminde dahi kesintiye uğramayan ve 31 yıldır ara vermeden düzenlediğimiz sektörün dünya çapındaki en önemli buluşmalarından biri olan İstanbul Kırtasiye Fuarı'nın tanıtımını Riyad'da gerçekleştirdik. Türk kırtasiye sektörünün vizyonunu uluslararası platformlarda anlatmaya devam edeceğiz."