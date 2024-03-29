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Kıyıda köşede 30 bin TL'si olana tapu geliyor! Bedavaya arsa fırsatı

Milli Emlak, yatırımcıları heyecanlandıracak bir fırsat sunuyor! KDV'siz arazi satışlarıyla Türk Lirası cinsinden başlangıç fiyatları 29 bin TL'den başlıyor. Bu muazzam fırsatı kaçırmayın! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.03.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 12:29
Kıyıda köşede 30 bin TL'si olana tapu geliyor! Bedavaya arsa fırsatı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Sivas, Edirne ve Bayburt illerinde bulunan arazilerini satışa sunuyor! Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek olan satış ihalelerinde, arazilerin tahmini satış bedelleri oldukça çeşitli fiyat aralıklarında yer alıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan arazi, 160 bin Türk Lirası tahmini satış bedeliyle dikkat çekiyor. Edirne'nin Havsa ilçesindeki arazi ise 1 milyon Türk Lirası tahmini satış bedeliyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bayburt'un Merkez ilçesindeki arazi ise uygun fiyatıyla, 29 bin Türk Lirası tahmini satış bedeliyle yatırımcılara sunulacak.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden yayımlanan Nisan 2024 ihaleleri, yatırımcıların bu önemli fırsatı kaçırmaması için heyecanla bekleniyor. Siz de bu fırsatı değerlendirerek, yatırımınızı yapmak veya portföyünüzü genişletmek için ihaleleri takip edebilirsiniz. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için hazır olun!

 

MİLLİ EMLAK'TAN SİVAS, EDİRNE VE BAYBURT'TA YENİ ARAZİ FIRSATLARI!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden yayımlanan Nisan 2024 ihaleleri, yatırımcıların bu önemli fırsatı kaçırmaması için heyecanla bekleniyor. Siz de bu fırsatı değerlendirerek, yatırımınızı yapmak veya portföyünüzü genişletmek için i

Milli Emlak, yatırımcılarına önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Sivas, Edirne ve Bayburt illerinde bulunan araziler, Nisan ayında gerçekleştirilecek olan ihalelerle satışa çıkarılıyor. Bu araziler, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarken, tahmini satış bedelleri ve diğer detaylar da merak konusu oldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde yer alan arazi, 160.000 Türk Lirası tahmini ihale bedeliyle dikkat çekiyor. Edirne'nin Havsa ilçesindeki arazi ise muazzam bir fırsat sunuyor. 1 milyon Türk Lirası tahmini ihale bedeliyle bu arazi, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bayburt'un Merkez ilçesinde bulunan arazi ise uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 29.000 Türk Lirası tahmini ihale bedeliyle bu arazi, yatırımcılara avantajlı bir yatırım fırsatı sunuyor.

İhale tarihleri ve detayları ise şu şekilde:

Sivas Zara arazisi için ihale tarihi 25 Nisan 2024, saat 16:00, ihale yeri Sivas/Zara.

Edirne Havsa arazisi için ihale tarihi 24 Nisan 2024, saat 10:00, ihale yeri Edirne/Havsa.

Bayburt Merkez arazisi için ihale tarihi 16 Nisan 2024, saat 11:50, ihale yeri Bayburt/Merkez.

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