KKM Hesap Bakiyelerinde Düşüş Devam Ediyor: 1 Trilyon 108 Milyar Liraya Geriledi

Kur Korumalı Mevduat hesapları 21 milyar 89 milyon lira azalarak 1 trilyon 108 milyar 810 milyon liraya düştü.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:29
KKM Hesap Bakiyelerinde Düşüş Devam Ediyor: 1 Trilyon 108 Milyar Liraya Geriledi

KKM Bakiyesindeki Düşüş Sürüyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçtiğimiz hafta 21 milyar 89 milyon lira azalarak 1 trilyon 108 milyar 810 milyon lira seviyesine geriledi.

BDDK Verileri Açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 3 Ocak haftasında 57 milyar 395 milyon lira artış göstererek 15 trilyon 957 milyar 960 milyon lira seviyesine ulaştı.

Öte yandan, sektörde toplam mevduat, bankalar arası işlemler dahil olmak üzere, 337 milyar 133 milyon lira azalarak 18 trilyon 661 milyar 618 milyon lira seviyesine düştü.

Tüketici Kredileri ve Banka Kartları Gelişimi

Tüketici kredileri, 3 Ocak itibarıyla 7 milyar 716 milyon lira artarak 2 trilyon 19 milyar 428 milyon lira seviyesine çıktı. Bu tutarın 513 milyar 527 milyon lirası konut, 74 milyar 498 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 431 milyar 403 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşmaktadır.

Taksitli ticari krediler ise 40 milyar 844 milyon lira artarak 2 trilyon 215 milyar 51 milyon lira seviyelerine yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,5 artış göstererek 1 trilyon 840 milyar 735 milyon lira seviyesine yükseldi.

Bankacılık Sektöründe Diğer Gelişmeler

Bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar, dikkat çekici bir artış göstererek 6 milyar 182 milyon lira artıp 293 milyar 695 milyon lira oldu. Bu tutarın 222 milyar 92 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar ise 79,1 milyon lira düşerek 3 trilyon 400 milyar 896 milyon lira seviyesine geriledi. KKM bakiyesi, toplam mevduatın yüzde 5,94'ünü oluşturuyor.

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