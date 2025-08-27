Kontrplakta Malezya Menşeli Mentakab İçin Yeni İhracatçı Gözden Geçirme Soruşturması

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, kontrplak ithalatı kapsamında Malezya menşeli Mentakab Veneer and Plywood SDN. BHD. hakkında yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

Tebliğ ve Başvuru

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Malezya merkezli Mentakab firması, Çin menşeli kontrplak ithalatı kapsamında dampinge yönelik olarak yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulundu.

İlk İnceleme Bulguları

Yapılan ön incelemede, söz konusu firmanın dampinge karşı vergiye konu olan malın ihraç ülkesindeki ihracatçı veya üreticilerle bağlantılı olduğuna dair bir bulguya ulaşılamadı. Ayrıca firma, önleme konu eşyayı soruşturma döneminde Türkiye'ye ihraç etmediği; Türkiye'ye ilk ihracatının geçen yılın ocak ayında başladığı tespit edildi.

Soruşturma Kararı

Bu bulgular ışığında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, ilgili ürün ithalatına yönelik olarak Mentakab hakkında resmi olarak yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması başlatılmasına karar verdi. Soruşturmanın kapsamı ve izlenecek süreç Kurul tarafından yürütülecektir.