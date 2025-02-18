Konut Fiyat Endeksi Ocak 2025'te Yüzde 4,7 Arttı

Konut Fiyat Endeksi Yükselmeye Devam Ediyor

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ocak 2025'te aylık bazda yüzde 4,7 artış kaydederek 165,9 değerine ulaştı. Yıllık artış ise %31,9 olarak belirlendi.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, bu dönemde reel olarak %7,2 oranında bir azalış göstermiştir.

Büyük Şehirlerdeki Artışlar

Üç büyük ilde KFE değişimlerine bakıldığında, Ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul’da %3, Ankara’da %5,7 ve İzmir’de %4,9 oranında artış gözlemlenmiştir.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise İstanbul ve İzmir’de %29,6, Ankara’da %36,6 artış yaşanmıştır.