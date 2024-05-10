KOSGEB’den girişimci olanlara faizsiz fırsat! Anında 350 Bin TL yatıyor

2024 yılı ile KOSGEB tarafından sunulan bu kredi ile iş kurmak veya mevcut işini geliştirmek adına girişimcilere sunuluyor. Genel olarak kredi alabilme şartları geçerli olup girişimci olarak krediyi alacak kişinin bizzat başvuru yapması gerekiyor.

KOSGEB’den Yeni Kampanya

KOSGEB sunduğu bu yeni kredi fırsatı ile pek çok girişimcinin iş kurma noktasında büyük oranda yardımcı olacaktır. Öte yandan mevcut işini genişletmek içinde başvuru yapılabilir. Eğer kişi başvuru şartlarını karşılar ise en kısa sürede kredi belirttiği hesaba aktarılır.





KOSGEB Girişimci Kredisi Şartları Nelerdir?

KOSGEB girişimci kredilerine sahip olabilmek için öncellikle KOSGEB’e kayıtlı olmanız gerekir. Aksi durumda başvurunuz reddedilir. Buna ek olarak kişinin tüm girişimcilik eğitimlerini eksiksiz tamamlamalı ve yapacağı iş hakkında planlama yapması gerekiyor.

Girişimcilik kredisine başvuru yaparken iş planını sunup kabul edilmesi durumunda kredi hakkı kazanılır. Hazırlanan iş planına el olarak finans olarak bir dağılım yapılması da ve KOSGEB tarafına sunulmalıdır. Girişimci yaptığı iş planında pazarlama stratejisi ve tüm detayları ayrı ayrı planlayıp hazırlamalıdır.

Hazırlanan iş planı ise KOSGEB üzerinden başvurulmalı ve işletmeye uygun olan destek programı alınmalıdır. Eğer girişimcinin iş planı eksiksiz ve başvuru şartlarını tamamen karşılar ise kredi faizsiz olarak girişimciye verilir.