Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kosova, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile 13 Milyon Avroluk Kredi Anlaşması İmzaladı

Kosova, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile altyapı projeleri için 13 milyon avro kredilik anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:49
Kosova, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile 13 Milyon Avroluk Kredi Anlaşması İmzaladı

Kosova ve Suudi Arabistan Arasında Yeni Kredi Anlaşması

Kosova, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) ile yaklaşık 13 milyon avro değerinde yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, ülkenin altyapı projelerinin desteklenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İmza Töreninde Önemli Açıklamalar

İmza törenine Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati, Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu ve SFD İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Marshad katıldı. Tören başkent Priştine’deki hükümet binasında gerçekleştirildi.

Hekuran Murati, yapılan anlaşmanın Kosova vatandaşları için kritik öneme sahip olan ve günde 27 bin aracın kullandığı kara yolunun geliştirilmesine katkıda bulunacağını ifade etti. Ayrıca, Kosova'nın ekonomik kalkınmasını desteklemek için Suudi Arabistan ile iş birliğini daha da derinleştirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Altyapı Gelişimine Sürekli Destek

SFD İcra Kurulu Başkanı Al-Marshad, kredi anlaşmasının Kosova'daki altyapı gelişimine yönelik sürekli desteklerinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu kredi, Priştine ile Mitroviça arasındaki karayolu genişletme projesinin son aşamasında kullanılacak.

SFD, 2013 yılından bu yana yaklaşan bu karayolu projesinin farklı aşamalarında başka krediler de vermiştir.

Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) arasında yaklaşık 13 milyon avro tutarında yeni bir...

Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) arasında yaklaşık 13 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalandı.

Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) arasında yaklaşık 13 milyon avro tutarında yeni bir...

Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) arasında yaklaşık 13 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalandı.

Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) arasında yaklaşık 13 milyon avro tutarında yeni bir...

Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) arasında yaklaşık 13 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalandı.

İLGİLİ HABERLER

Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

Resimdeki gizli huniyi dünya üzerindeki insanların sadece yüzde 10'u 7 saniyede bulabiliyor! Şimdi kendini test et

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak

Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!