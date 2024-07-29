Kosova, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile 13 Milyon Avroluk Kredi Anlaşması İmzaladı

Kosova ve Suudi Arabistan Arasında Yeni Kredi Anlaşması

Kosova, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) ile yaklaşık 13 milyon avro değerinde yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, ülkenin altyapı projelerinin desteklenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İmza Töreninde Önemli Açıklamalar

İmza törenine Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati, Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu ve SFD İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Marshad katıldı. Tören başkent Priştine’deki hükümet binasında gerçekleştirildi.

Hekuran Murati, yapılan anlaşmanın Kosova vatandaşları için kritik öneme sahip olan ve günde 27 bin aracın kullandığı kara yolunun geliştirilmesine katkıda bulunacağını ifade etti. Ayrıca, Kosova'nın ekonomik kalkınmasını desteklemek için Suudi Arabistan ile iş birliğini daha da derinleştirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Altyapı Gelişimine Sürekli Destek

SFD İcra Kurulu Başkanı Al-Marshad, kredi anlaşmasının Kosova'daki altyapı gelişimine yönelik sürekli desteklerinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu kredi, Priştine ile Mitroviça arasındaki karayolu genişletme projesinin son aşamasında kullanılacak.

SFD, 2013 yılından bu yana yaklaşan bu karayolu projesinin farklı aşamalarında başka krediler de vermiştir.

Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) arasında yaklaşık 13 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalandı.

Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) arasında yaklaşık 13 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalandı.

Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) arasında yaklaşık 13 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalandı.