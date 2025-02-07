Köyde Hayvancılığa Geçen Genç Ziraat Tekniği: Abdullah Kamçıcı'nın Hikayesi

İstanbul'dan Karabük'ün Eflani İlçesine Hayvancılığa Geçiş

Şehir yaşamının getirdiği zorluklardan kaçan ziraat teknikeri Abdullah Kamçıcı, İstanbul'daki pastanecilik kariyerini geride bırakarak Karabük'teki köyüne döndü. 1991 yılında Karabük'ün Eflani ilçesinde dünyaya gelen Kamçıcı, eğitim hayatının ilk aşamalarını burada tamamladıktan sonra lise eğitimi için İstanbul'a gitmeye karar verdi.

Eğitim Süreci ve Meslek Hayatı

Kamçıcı, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu'ndan ziraat teknikerliği diplomasını aldıktan sonra baba mesleği olan pastanecilikle ilgilenmeye başladı. Ancak, koronavirüs salgını sürecinde şehrin karmaşasından uzaklaşmak amacıyla Eflani’ye dönüş yaptı.

Hayvancılığa Başlangıç ve Devlet Desteği

Köye yerleştikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sunduğu kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgi edinen Kamçıcı, “Uzman Eller Projesi”ne başvurdu. Proje kapsamında 2023 yılında hibe desteği alarak 6 dana ile hayvancılığa adım atan Kamçıcı, zamanla bu sayıyı 10’a çıkardı.

Mutlu Bir Yaşam ve Tavsiyeler

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kamçıcı, yaklaşık 2 yıldır bu işle meşgul olduğunu ve işletme kapasitesini artırarak et ve süt üretiminde katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Hayvancılığın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini dile getiren Kamçıcı, “Şehir hayatındaki sıkıcılıktan kurtuldum. Stresten uzak, huzurlu bir yaşam sürmeye başladım. Bu mesleği seçmek isteyen gençlere de cesaret vermek istiyorum. Projeyi sunan Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ederim,” dedi.

Gençlere Çağrı

Kamçıcı, köyde hayatın olduğunu ve başarılı olmanın mümkün olduğunu söyleyerek, “Gençlerimiz köye dönerse burada da yaşam bekliyor. Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Kırsalda hayat var! Mücadele etmeye hazırız,” diyerek diğer gençlere çağrıda bulundu.

Şehir hayatından sıkılarak Karabük'teki köyüne yerleşen genç ziraat teknikeri Abdullah Kamçıcı, devlet desteğiyle hayvancılığa başladı.

Şehir hayatından sıkılarak Karabük'teki köyüne yerleşen genç ziraat teknikeri Abdullah Kamçıcı, devlet desteğiyle hayvancılığa başladı.