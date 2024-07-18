Kredi kartı kullananlar şaşkına dönecek! Tüm Türkiye'de yeni sisteme geçiliyor

Bankacılık Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından 81 ilde bulunan tüm bankalara yeni talimatlar gönderildi. Bankalara gönderilen yazıda kredi kartı kullananlara yönelik yeni düzenlemelerin getirileceği belirtildi.

Ekonomik sıkılaştırma tedbirleri kapsamında, kredi kartlarında pandemi sürecinde uygulanan düşük asgari faiz oranları yeniden artırılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, gelişmiş olan ülkelerde kredi kartı taksitinin kullanılmadığını belirterek, Türkiye'de de bu durumun gözden geçirileceğini öne sürdü.





BDDK ise, kredi kartlarına yönelik kademeli bir kısıtlama planının üstünde çalışıyor. İlk adım olarak kredi kartlarının asgari ödeme oranının artırılmasına karar verildi. Minimum ödeme oranının düşük limitli kredi kartlarında yüzde 30'a, limiti 25 bin lira üzerinde olan kredi kartlarında ise yüzde 60'a çıkacağı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası (TCMB), söz konusu makro ihtiyati tedbirlerin ekonomik sıkılaştırma tedbirleri kapsamında hayata geçirilmesini umuyor. Bu tedbirlerin amacı bireylerin borçlanma ve harcama alışkanlıklarını kontrol altında tutup ekonomik istikrara katkıda bulunmaktır.