BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değer Kaybetti

Piyasalarda Gün Sonu Gelişmeleri

Gün içinde en düşük 9.699,85 puanı, en yüksek 9.814,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan kapattı.

BIST 100 Endeksi ve Diğer Göstergeler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 40,62 puan azaltarak 9.724,50 puandan işlemi tamamladı. Güne 25,84 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.790,96 puandan başlayan endeks, gün içinde dalgalanmalar yaşadı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 30 Endeksi Durumu

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 64,57 puan ve yüzde 0,61 kayıpla 10.606,25 puandan kapanış yaptı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaparken, 56'sı geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam yer aldı.

Piyasa Değerleri ve Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla altının ons fiyatı 2.624 dolardan işlem görmekte. Ayrıca, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 3 milyon bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 39,58 ve bileşik getirisi yüzde 43,50 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugünkü efektif kurunu alışta 35,0374 lira, satışta 35,1778 lira olarak belirledi. Önceki efektif kur ise alışta 34,9822, satışta 35,1224 lira olarak kaydedilmişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 156,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 azalışla 72,1 dolardan işlem görmekte.