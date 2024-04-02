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Kredi kartı olanlar artık bunu ödemeyecek! İhbar eden herkesi bu dertten kurtaracak

Tüketici hakları derneği, kedi kartı komisyonlarına karşı önlem alınacağını bildirdi! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 02.04.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 15:38
Kredi kartı olanlar artık bunu ödemeyecek! İhbar eden herkesi bu dertten kurtaracak

Son zamanlarda artan kredi kartı kullanımıyla birlikte, bazı esnafların kredi kartı ödemelerinde yasal olmayan şekilde komisyon talep etmesi, Tüketici Hakları Derneği'ni harekete geçirdi. Dernek, bu durumu kınayarak, tüketicilerin ek mali yük altına girmesine ve yasal haklarının ihlal edilmesine karşı mücadele edeceğini duyurdu.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde kredi kartlarından alınan komisyonlara ilişkin artan şikayetlere dikkat çekti. Bankaların pos cihazı kullanan işletmelere uyguladığı komisyon oranlarının artmasıyla birlikte, bazı işletmelerin bu artışı tüketicilere yansıtmaya başladığını belirtti. Ancak, bu uygulamanın yasal olmadığını vurgulayan Kılıç, "Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız" dedi.

Kredi kartı komisyonlarının tüketiciler ve esnaflar arasında sorunlara yol açtığını ifade eden Kılıç, bu durumun vergi kaybına da neden olabileceğini söyledi. Bazı işletmelerin, komisyon ödemek istemeyen tüketicilerden alınan ödemeleri IBAN üzerinden kabul ettiğini ancak bu durumda fiş vermediğini belirtti.

kredi kartı kullanımı

Tüketici Hakları Derneği, bu tür haksız uygulamalara karşı mücadele ederek tüketicilerin haklarını savunmayı ve yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlıyor. Tüketicilerin, karşılaştıkları haksız uygulamaları bildirmeleri ve haklarını aramaları çağrısında bulundu.

Bu gelişmelerle birlikte, kredi kartı kullanıcılarının haklarının korunması ve adil bir alışveriş ortamının sağlanması için ilgili kurumlar ve tüketiciler arasında işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanıyor.

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