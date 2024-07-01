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Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! 1 Temmuz'da sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca kredi ve banka kartı kullanıcısını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. 1 Temmuz'da kredi kartlarında yeni bir dönem başlıyor. Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 01.07.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 13:07
Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! 1 Temmuz'da sistem sil baştan değişiyor

Kredi kartı ve banka kartı düzenlemesinde milyonlarca vatandaşı etkileyen yeni gelişmeler yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı yeni düzenlemelerin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından milyonlarca insanı etkileyecek yeni bir karar açıklandı. Yeni düzenlemelerin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Bilindiği üzere küçük alışverişler bile kredi kartıyla yapılıyordu ancak temassız işlemler için limitler artık yeterli değildi.

Temassız işlemlerde limit 750 liradan 1.500 liraya yükseltildi!

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2022'den itibaren 750 liraya çıkacak. BDDK bu konuyla ilgili olarak bankalara yazı yazdı. Bankalar, şifresiz işlemlere ilişkin limitlerin 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle 1.500 liraya çıkacağını duyurdu. Bu karar sonucunda işlem limitleri iki yıl sonra revize edildi.

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat

Kredi kartı kullanımı artıyor!

Türkiye'de kredi kartı kullanımı sayısının giderek arttığı görülüyor. Mayıs ayı verilerine göre kredi kartı harcamaları yüzde 103 artışla 1,3 trilyon TL'ye yükseldi.

Kredi kartı kullanımında meydana gelen bu artış, sahip olunan kart sayısına da yansıyor. Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) göre toplamdaki kredi kartı sayısı yaklaşık 410 milyon. Rakamlar her vatandaşın ortalama beş veya daha fazla kredi kartına sahip olduğunu gösteriyor.

Kredi kartı harcamalarında gerçekleşen artışı değerlendiren uzmanlar, Mayıs ayında yüzde 75'i aşan enflasyonun söz konusu artışın temel nedeni olduğunu söyledi. Öte yandan ihtiyaç kredisi faiz oranları yıllık yüzde 80'e yakın oldu. Kart faizlerinin çok yüksek olması nedeniyle kredi kartı kullanımı durumunun arttığını söylüyorlar.

Bu kapsamda Merkez Bankası'nın Mart ayındaki düzenlemesi, kredi kartıyla nakit çekme faiz oranını yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkaracak, kredi kartı kullanımını sınırlayacak ve para politikasının sıkılaştırılmasını güçlendirecek. Kredili mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yüzde 5'e artırıldı. Fakat, bu artışın kredi kartı kullanımında bir düşüşe dönüşmediği ortaya çıktı.

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