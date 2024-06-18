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Kredi kartıyla alışveriş yapanlar eyvah! Artık bu limitten fazlası yok

Kredi kartı kullanan herkes artık iki kez düşünecek. Kullanım kısıtlamaları başlıyor. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 18.06.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 12:05
Kredi kartıyla alışveriş yapanlar eyvah! Artık bu limitten fazlası yok

Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken, birçok vatandaş geçimlerini sağlamak için kredi kartlarına yöneliyor. Artan kredi kartı kullanımıyla birlikte borç yükü de büyüyor. Bu durum karşısında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), önemli bir düzenlemeye giderek kredi kartı kullanıcılarını uyardı. Yeni düzenlemeyle birlikte, kredi kartı limitleri düşürülecek. İşte detaylar...

BDDK'nın yaptığı açıklamaya göre, Kurban Bayramı sonrasında yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle, kart limitleri maaşın 4 ila 8 katı arasında olacak şekilde yeniden belirlenecek. Mevcut düzenlemelerde, kredi kartı limitleri müşterilerin yıllık gelirlerine göre belirleniyor ve limitler aylık gelirin 4 ila 8 katına kadar çıkabiliyor. Ancak, birçok banka yeni kart sahiplerine dahi gelirlerinin 10 katı ve üzerinde limit açarak ciddi borç yüklerinin oluşmasına sebep oluyor.

kredi kartı kullanımı

BDDK, Kurban Bayramı sonrasında uygulanacak bu yeni düzenlemelerle, özellikle kart limitlerinin önemli bir kısmını kullanmayan müşterilerin limitlerini ve aylık gelirlerini yeniden değerlendirecek. Bu adımlar sonucunda, gelirlerinin çok üzerinde kredi kartı limiti bulunan müşterilerin limitleri düşürülecek.

Geçtiğimiz aylarda kredi kartı akdi faizlerinin artırılmasıyla kart alışverişlerinde azalma görülse de, mevcut kullanım oranları ekonomi yönetimini tam anlamıyla memnun etmiyor. Bu nedenle, 16 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı sonrasında hayata geçirilecek olan bu değişikliklerle ekonomik göstergelerdeki bozulmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

BDDK'nın bu yeni düzenlemesi, kredi kartı kullanıcılarını finansal sorumluluklarını daha dikkatli yönetmeye yönlendirmeyi amaçlıyor. Kredi kartı kullanıcılarının, yeni düzenlemeler ışığında kart limitlerini kontrol etmeleri ve borç yüklerini azaltmaya çalışmaları önem arz ediyor.

Kredi kartı limitleri düşürülecek olan kullanıcıların, finansal okuryazarlıklarını artırarak ve gelirlerine uygun harcamalar yaparak borç yükünden kurtulmaları, hem bireysel hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.

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