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Kremlin: Ukrayna Üzerinden Avrupa'ya Rus Gazı Satışı Devam Edecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz satışının ticari bir mesele olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:49
Kremlin: Ukrayna Üzerinden Avrupa'ya Rus Gazı Satışı Devam Edecek

Kremlin, Avrupa'ya Gaz Satışı Hakkında Açıklama Yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya satışının ticari bir konu olduğunu belirtti. Peskov, "Rusya, bu ticaretin devam etmesini istiyor. Ürünlerimizi satmakla ilgileniyoruz." dedi.

Yaptırımların Etkileri

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının "iki tarafı keskin kılıç" olduğunu ifade ederek, "Avrupalılar bu yaptırımlardan zarar görüyor. Bu yaptırımları uluslararası hukuka aykırı, yasadışı kısıtlamalar şeklinde tanımlıyoruz." şeklinde konuştu.

Gaz İhtiyacının Devamı

Rus gazının Ukrayna üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya sevkiyatı hakkında Avrupa nezdinde yapılması beklenen görüşmelere değinen Peskov, "Rusya, bu ticaretin devam etmesini istiyor. Ürünlerimizi satmakla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Rekabetçi Fiyatlar

Peskov, Rus gazının, ABD'den tedarik edilen sıvılaştırılmış doğal gaza kıyasla daha rekabetçi fiyatlarla Avrupalı tüketicilere daha avantajlı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Rus enerji şirketi Gazprom, ilgili anlaşmanın sona ermesi sebebiyle Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının 1 Ocak'ta durdurulduğunu bildirmişti.

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