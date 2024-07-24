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Küresel Kömür Talebinde İki Yıl Durgunluk Bekleniyor

IEA raporuna göre, elektrik talebinin artması nedeniyle küresel kömür talebinin iki yıl süreyle yatay seyir izlemesi öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:56
Küresel Kömür Talebinde İki Yıl Durgunluk Bekleniyor

Küresel Kömür Talebinde Beklentiler

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) son yayımladığı rapor, dünya genelinde kömür talebinin önümüzdeki iki yıl boyunca yatay bir seyir izleyeceğini öngörüyor. IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, küresel elektrik talebindeki artışın kömür tüketimine olan etkilerine dikkat çekti.

Elektrik Sektörü Ana Etken

Küresel elektrik tüketimindeki keskin yükseliş, yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasına rağmen, kömür talebinin bu yıl ve 2025'te önemli ölçüde değişmeyeceğini göstermektedir. Sadamori, "Elektrik sektörü kömür talebinin ana itici gücüdür ve birçok büyük ekonomide elektrik tüketimi güçlü bir şekilde artmaktadır" dedi.

Çin ve Hindistan'ın Rolü

IEA'nın "Kömür 2024" raporuna göre, dünyanın en büyük iki kömür tüketicisi olan Çin ve Hindistan, küresel kömür talebindeki artışta büyük rol oynamaktadır. 2023'te kömür talebinin, bu iki ülkenin güçlü elektrik talebine bağlı olarak %2,6 büyüdüğü belirtilmiştir. Çoğunlukla hidroelektrik santrallerinde yaşanan düşüş, kömürün kullanımını artırmıştır.

Avrupa'da Düşüş Devam Ediyor

Buna karşın Avrupa'da kömür talebi, 2000'li yılların sonlarından beri devam eden bir düşüş eğiliminde. Özellikle Avrupa Birliği'nde, 2023 yılında kömürden elektrik üretimi %25 oranında azalmıştır.

Hindistan'da Beklentiler

Hindistan'da ise hava koşullarının normalleşmesiyle birlikte kömür talebindeki artışın yılın ikinci yarısında yavaşlaması bekleniyor. Buna rağmen, ABD'de güçlü elektrik talebi ve kömürden doğalgaza geçişin azalması nedeniyle kömür talebinde daha az düşüş öngörülmektedir. Arz tarafında ise, küresel kömür üretiminde bu yıl hafif bir düşüş beklenmektedir.

Gelecek İçin Öngörüler

Sadamori, mevcut politika düzenlemeleri ve piyasa eğilimleri doğrultusunda, 2025'e kadar küresel kömür talebinin büyük ölçüde sabit kalacağını belirtti. Ayrıca, kömür kullanımına baskı yapacak güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaşmaya devam ettiğini vurguladı. Ancak elektrik talebindeki artış, kömürün etkisini büyük ölçüde sürdüreceğinden dolayı düşüş yaşanması söz konusu olmayacak. "Yapısal eğilimlerin ileride küresel kömür talebinin bir dönüm noktasına ulaşacağı ve düşmeye başlayacağı öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

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