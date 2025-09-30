Küresel Piyasalar Karışık: ABD Hükümet Kapanma Riski ve Fed Beklentileri

Trump'un ticaret hamleleri

Başkan Trump, Truth Social paylaşımında film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den "çalındığını" iddia ederek yurt dışında yapılan filmlere yüzde 100 tarife uygulanacağını duyurdu. Ayrıca ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10, bazı döşemeli ahşap ürünler ile mutfak ve banyo dolaplarına yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesine yönelik bir başkanlık bildirisi yayımlandı.

Fed yetkilileri ve sabit getirili piyasalar

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun iş gücü piyasasından daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirterek Banka'nın enflasyonu soğutmak için sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14, dolar endeksi yatay seyirle 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Emtia ve enerji piyasaları

Yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altının ons fiyatı rekor seviye olan 3.870 dolaru görmesinin ardından, dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 3.869 dolarda seyrediyor.

OPEC+ ülkelerinin üretim artışı planının yaratabileceği arz fazlası beklentileriyle Brent petrolün varili 66,7 dolar seviyesinde işlem görüyor. Rusya Maliye Bakanlığı'nın 2026 mali politika kılavuz taslağına göre Brent petrolde 50 doların altına düşme riski arttı.

Piyasa endeksleri

New York borsası

New York borsası, Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin sürmesiyle pozitif seyretti. Dow Jones +0,15%, S&P 500 +0,26%, Nasdaq +0,48% kazançlı kapadı. ABD endeks vadeli kontratları ise güne negatif başladı.

Avrupa borsaları

Avrupa borsalarında ABD'deki kapanma endişelerine rağmen İtalya hariç pozitif bir seyir izlendi. Fed'in faiz indirimi beklentileri Avrupa piyasalarını destekledi. Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi eylülde aylık 0,2 puan artarak 95,5 seviyesine yükseldi.

Gün içinde öne çıkan performanslar: FTSE 100 +0,16%, DAX 40 +0,02%, CAC 40 +0,13%, FTSE MIB 30 -0,22%.

Asya borsaları

Asya borsalarında bölgesel ekonomik veriler sonrası karışık bir seyir gözlendi. Çin'de eylül imalat PMI 49,8 (ağustos 49,4) ile daralmanın devam ettiğini gösterdi; üreticiler daha fazla teşvik ve ABD ile ticaret konusunda netlik bekliyor. Çin'de sanayi şirketleri karları ağustosta yüzde 20,4 artmıştı.

Japonya'da ağustos sanayi üretimi aylık -%1,2, yıllık -%1,3 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti. Avustralya Merkez Bankası politika faizini %3,60ta sabit bıraktı.

Asya kapanışlarında: Nikkei 225 -1,02%, Şanghay bileşik +0,1%, Hang Seng +1,4%, Kospi +1,4%.

Türkiye piyasaları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı seyretti ve günü yüzde 0,92 değer kaybıyla 11.048,13 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazandı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 41,5809dan kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında 41,5816 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin; yurt dışında ise Almanya işsizlik oranı ve TÜFE, ABD New York Fed tüketici güven endeksi ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100'de 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek, 11.200 ve 11.300 puanları ise direnç konumunda gösteriliyor.

Bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı

12.00 Çin, 2. çeyrek cari işlemler dengesi

15.00 Almanya, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.50 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

16.00 ABD, temmuz ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı JOLTS açık iş sayısı

17.00 ABD, eylül ayı Conference Board tüketici güven endeksi