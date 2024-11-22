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Küresel Piyasalar Yoğun Veri Gündemiyle Hareketleniyor

Jeopolitik gerilimlerin azalması ve yoğun veri akışı, küresel piyasalarda yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:21
Küresel Piyasalar Yoğun Veri Gündemiyle Hareketleniyor

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aydaki toplantısında faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi, risk iştahını artırıyor. Bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi, yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ekonomik Verilerin Önemi

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali, varlık fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, artan jeopolitik riskler yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Bugün gözler, açıklanacak yoğun makroekonomik verilere çevrildi. Bu verilerden alınacak sinyallerin, merkez bankalarının gelecek dönemde alacağı kararlar açısından önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

Trump Döneminin Belirsizlikleri

ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın izleyeceği vergi politikası ve ithal mallara uygulamayı planladığı tarifelerin nasıl sonuçlar vereceğine yönelik belirsizlikler devam ediyor. Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra Trump ile Fed yönetimi arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların, piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayacağını vurguladı.

Piyasalardaki Güncel Durum

Para piyasalarında, Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini ise yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Donald Trump'ın yemin edeceği tarih olan 20 Ocak'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD'deki seçim sonrası kripto para piyasalarında artan risk iştahı devam ederken, Bitcoin fiyatı 99 bin doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Bitcoin'in piyasalardaki ağırlığını gösteren dominance göstergesi ise yüzde 60 seviyesine yükseldi.

Emtia Fiyatları ve Altın

Altının ons fiyatı, yükselişini 5. iş gününde de sürdürerek, şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 686 dolara ulaşmış durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,41 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 107,2'ye çıkarak Kasım 2023'ten beri en yüksek seviyesini test etti.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsaları dün pozitif bir seyir izlerken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi. Birçok analist, İngiltere'nin Rusya-Ukrayna Savaşı

Asya borsalarında ise dolar endeksindeki yükseliş ve Çin ekonomisiyle ilgili endişelerle karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da çekirdek enflasyon yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Gözler Bugünkü Verilerde

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler arasında Türkiye'de kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi ile Almanya 3. çeyrek GSYH verisi bulunuyor. Ayrıca, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü PMI verileri yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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