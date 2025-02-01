Küresel Piyasalarda ABD İstihdam Verilerine Odaklandı

Küresel piyasalardaki dalgalanma, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının belirsizlikleri ve DeepSeek adlı Çin merkezli yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesi sonrası ivme kazandı. ABD'li şirketlerin yapay zeka alanındaki hakimiyetinin tehlikeye girebileceği endişeleri, geçirdiğimiz hafta piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Önümüzdeki hafta ise gözler, ABD'de açıklanacak istihdam verilerine ve İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nın faiz kararına çevrildi.

Açıklanacak istihdam verilerinin, ABD ekonomisi hakkında daha fazla bilgi sağlayacağı bekleniyor. Bununla birlikte, Trump’ın aldığı yeni gümrük tarife kararlarının küresel ticaret sistemine oluşturacağı potansiyel etkiler de dikkatle takip ediliyor. Beyaz Saray, Trump’ın bugün itibarıyla Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trump'ın politika uygulamalarının, enfasyonist baskılar oluşturma ihtimali ve bu durumun ABD Merkez Bankası (Fed)'nın enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımları tehlikeye atabileceği kaygıları, piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Fed geçtiğimiz hafta politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, toplantıda politika duruşlarının daha az kısıtlayıcı olduğunu ve ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

Son veriler doğrultusunda, ABD ekonomisi 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyüdü. Ekonomideki büyüme ise, geçen yılın son çeyreğinde tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artışla desteklendi. İşsizlik maaşı başvurularında entegrasyon sağlanırken, New York Fed Tüketici Güven Endeksi de ocakta 5,4 puan azalış göstererek 104,1'e düştü.

Bu hafta ABD'de Hazine Bakanlığı için aday gösterilen Scott Bessent, Senato onayını aldı. Bessent'in, evrensel tarife planını desteklediği ve gümrük vergisinin yüzde 20'ye kadar çıkarabileceğine ilişkin haberler dikkat çekti. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,52 seviyesinde dengelendi. Altın ons fiyatı, haftalık bazda %1,55 artışla 2 bin 814 dolardan işlem gördü.

Borsalarda ise karışık bir seyir gözlemlendi. Nvidia, %17’ye yakın kayıpla değeri düşen teknoloji hisselerinin başını çekti. ABD'de bilanço sezonu devam ederken, Palantir Technologies, Google ve Amazon gibi büyük şirketlerin performansları takip edilecek. Gelecek hafta açıklanacak finansal sonuçların, piyasalarda oynaklık yaratması bekleniyor.

Avrupa ve Asya Piyasalardaki Beklentiler

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen hafta beklentilere uygun olarak üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. BoE'nin haftaya yapacağı toplantıda, 25 baz puanlık indirim bekleniyor. Asya borsalarında ise, işlem hacimlerinin düşük kalması ile negatif bir seyir gözlemlendi. Özellikle Japonya'da yıllık enflasyonun %3,4'e çıkması dikkat çekti.

Yurt içinde ise enflasyon ve TCMB’nin Enflasyon Raporu toplantısına yoğun ilgi söz konusu. Geçen hafta BIST 100 endeksi %0,99 değer kaybederek 10.004,38 puandan kapandı. Dış faktörlerin etkisiyle dolar/TL, %0,5 artışla 35,8461 seviyesine yükseldi.

Tüm bu gelişmeler, piyasalarda belirsizlikleri artırırken, ekonomik verilerin açıklanmasıyla yön bulma amacı taşıyor.